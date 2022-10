Feijóo insiste en un acuerdo "por escrito" de reforma de la elección del CGPJ: "Si el Gobierno quiere acuerdo, lo habrá"

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este jueves en que debe haber un compromiso "por escrito" de que, una vez renovado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), habrá una reforma de la ley para la elección de dicho órgano. A su entender, si el Gobierno "quiere acuerdo, lo habrá".

Así se ha pronunciado --en declaraciones a los medios tras asistir a un encuentro informativo con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez--, al ser preguntado por las manifestaciones del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, descartando ese compromiso por escrito en una conversación con los periodistas durante la recepción en el Palacio Real.

Sin embargo, Feijóo considera "evidente" que los acuerdos deben reflejarse por escrito, ya que los orales son meras conversaciones y cree que los ciudadanos valoran más lo primero que los "comentarios en corrillos".

"No conozco ningún acuerdo que no se escriba ni se firme y no

comprometa a las partes. Sería muy sorprendente llegar a un acuerdo

oral con un Gobierno en algo tan trascendental como el Poder Judicial", ha declarado Feijóo.

AFEA A SÁNCHEZ SUS REFERENCIAS "NO MUY AMIGABLES"

El jefe de la oposición ha asegurado que no va a realizar declaraciones que puedan "interrumpir un acuerdo" y ha añadido que él se debe "al Estado". "Si el Gobierno quiere descalificar al PP, yo no

voy a hacerlo", ha asegurado, tras admitir que tenía constancia de que en el debate del Congreso Sánchez ha hecho "referencias no muy amigables al PP".

Feijóo ha afirmado que seis meses es un plazo suficiente para que el CGPJ elabore un informe que cumpla las expectativas de la UE sobre el Poder Judicial y ha resaltado que España no debe llegar a la Presidencia de la Unión sin reformar la Ley.

Según ha explicado, se trata de que los jueces tengan "un peso determinante y sustancial" en la propia elección de los integrantes del Consejo, pero cree que es algo que ya debe ponderar el nuevo CGPJ que salga del acuerdo. "Vamos a seguir trabajando. Por el PP no va a quedar", ha apostillado.