Feijóo lanza este lunes su 'Contrato con España', un manifiesto con principios rectores que guiarán su Gobierno si gana

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de precampaña del PP, en el Palau de Congressos de Catalunya, a 18 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, presentará este lunes en Madrid su 'Contrato con España', un manifiesto que recogerá los valores y principios rectores que guiarán el proyecto del Partido Popular si llega al Palacio de la Moncloa tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

En el acto, previsto para las 12.00 horas en el Espacio Larra, no se quiere dar protagonismo ni a los logos ni al himno ni a las banderas del PP. "No es un mitin de campaña ni una aclamación sino que es un acto en el que se pretende solemnizar el compromiso del candidato con una forma de entender la política. La escenografía de partido no será preponderante", han indicado a Europa Press fuentes del partido.

Según el PP, se trata del "acta fundacional de la España que viene" porque ese manifiesto recoge el "compromiso" con España del candidato a la Presidencia del Gobierno con "una serie de prioridades y principios". "Es el kilómetro cero de un proyecto político. La carta de valores del candidato", han agregado las mismas fuentes.

En 'Génova' creen que hay una serie de valores de Feijóo que quieren poner en valor porque puede ser "útiles" para aquellas personas que "dudan" con su voto el día 29, de forma que puedan elegir con más información. "Antes de pedir el voto en campaña, vamos a explicar para qué lo queremos y por qué lo queremos", han apostillado las mismas fuentes.

Aunque pueda haber personas de la sociedad civil en este acto, Feijóo tendrá todo el protagonismo, con un discurso "presidencialista". "No buscamos que el protagonismo esté en las gradas sino en el atril, en la persona que va a enseñar sus valores", han admitido fuentes de su equipo.

EL "MANUAL DE PRINCIPIOS" DE FEIJÓO

Feijóo lleva meses apelando al "cambio" para abrir una nueva etapa, en la que ha prometido emprender una "reconstrucción nacional" en España, después de ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez. "No son unas elecciones más. La disyuntiva del 29 de noviembre es algo más que escoger entre dos partidos. Se trata de elegir entre un proyecto de ambición personalista o un proyecto de país", dijo hace diez días ante la Junta Directiva de su partido.

Antes de presentar más propuestas del programa electoral con el que se presentará a los comicios, el líder del PP quiere presentar a la ciudadanía su "manual de principios". "Este amplio manifiesto es el acta fundacional de la España que viene", han señalado fuentes del PP.

Así, Feijóo detallará este lunes cómo entiende la relación del Gobierno con los españoles y de los españoles en sí si llega al Palacio de la Moncloa, cómo entiende las relaciones internacionales o cómo concibe las relaciones con el administrado y cómo se debe priorizar el dinero público, entre otras cuestiones.

FEIJÓO YA FIRMÓ UN CONTRATO SIMILAR CON LOS GALLEGOS EN 2009

En Génova han recordado que Feijóo ya firmó un 'Contrato con Galicia' antes de las elecciones autonómicas de 2009, en un acto que se celebró en la Plaza del Obradoiro. "Si lo hubiera incumplido no le habrían reelegido más", han recalcado fuentes de su equipo, que han subrayado que después logró otras tres mayorías absolutas en 2012, 2016 y 2020.

Ahora, Feijóo quiere firmar un contrato similar con todos los españoles. "En esta España vacía y líquida, de tuits que caducan a los 15 segundos, detrás de todo eso tiene que haber algo que permanezca: los principios y valores de un candidato", han asegurado las citadas fuentes.