Feijóo pide la dimisión de Isabel Rodríguez, "portavoz de los insultos", por acusar de "golpista" a Aznar

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la clausura del Campus FAES 2023 Europa en transformación, en el Hotel Petit Palace Savoy Alfonso XII, a 15 de septiembre de 2023, en Madrid (España). Las jornadas Campus FAES, or - Jesús Hellín - Europa Press

Aznar exhibe sintonía con el líder del PP, al que define como "la esperanza de España"



MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este viernes la dimisión de la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, por acusar "golpista" al expresidente José María Aznar, unas manifestaciones que considera que están en el "podio de los despropósitos" y que evidencian la "deriva" en la que, a su juicio, está instalado el Ejecutivo en funciones y el Partido Socialista.

En la clausura del Campus FAES 2023, con Aznar sentado en primera fila, Feijóo le ha trasladado el apoyo de todo el PP a los "disparatados ataques" que, según ha dicho, ha recibido por parte del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez tras sus declaraciones públicas.

En concreto, el pasado martes Aznar pidió un nuevo "¡Basta ya!" y llamó a "plantar cara" contra un plan de "autodeterminación camuflada" que pone en riesgo la continuidad de España como nación, en referencia al posible pacto de Sánchez con el huido Carles Puigdemont. Poco después, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Rodríguez acusó al expresidente de tener un comportamiento "golpista" y se preguntó si lo siguiente que va a pedir es un "alzamiento".

Durante la clausura del Campus FAES, Aznar y Feijóo --que se han dado un abrazo al verse y han posado ante los medios con un apretón de manos-- han exhibido sintonía. El expresidente del Gobierno ha cerrado el panel anterior con el vicepresidente de la Comisión Europea, Margiritis Schinas, asegurando que ahora es "un momento de esperanza" porque iban a escuchar a continuación a "la esperanza de España", en alusión al presidente del PP.

Desde que llegó a la Presidencia del PP, en abril de 2022, Feijóo ha contado tanto con Aznar como con Mariano Rajoy. Y a ambos volverá a reunir el domingo 24 de septiembre en el acto que el PP ha convocado en Madrid contra la amnistía, al que también acudirán los 'barones' territoriales del PP.

"APOYO DE TODO EL PP A AZNAR ANTE LOS DISPARATADOS ATAQUES"

Feijóo ha arrancado su intervención en el Campus FAES con un mensaje de apoyo a Aznar. "Quiero empezar antes de nada trasladándote presidente no sólo el apoyo personal sino el apoyo de todo el Partido Popular ante los disparatados ataques que has recibido esta semana, simplemente por acreditar tu opinión y defenderla con razones", ha asegurado.

En este sentido, ha indicado que escuchar las declaraciones de "la ministra portavoz de los insultos del Gobierno en Moncloa", es "una muestra más de la deriva" en la que está inmerso el Gobierno en funciones, que estos años ha venido "produciendo un asalto institucional prácticamente a todas las esferas políticas de España".

"Y esta semana en el podio de los despropósitos han acusado de golpismo al expresidente Aznar, algo que se califica por sí solo y que merecería la dimisión de la ministra portavoz de los insultos del Gobierno", ha subrayado.

Feijóo ha espetado a Aznar con ironía que ya habrá oído estos días "alguna voz que ha reaccionado diciendo que si fuese antidemocrático y golpista" el Gobierno le "indultaría", le "amnistiaría" y le "pediría además que le votase en la investidura".

INTENTOS DE "DESACREDITAR LA OPINIÓN DISCREPANTE"

El líder del PP ha subrayado que estas semanas "no han cesado" los intentos por parte del Gobierno de "desacreditar la opinión discrepante y acallar cualquier voz crítica" ante lo que está ocurriendo.

"La deriva es tal que ahora incluso intentan silenciar a aquellos que le votaron, pero que se rebelan contra lo que está sucediendo y no entienden como en apenas un mes, se puede decir justo lo contrario de lo que se decía antes", ha manifestado.

Feijóo ha aludido también a la expulsión del PSOE de Nicolás Redondo Terreros, un "histórico militante y dirigente" de ese partido "por defender el ideario del Partido Socialista". A su entender, "lo único que ha cambiado es que Sánchez ha perdido las elecciones" y "a día de hoy no ha sido capaz de decir que no está dispuesto a ceder en todo a cambio de seguir en el Gobierno". "Las críticas internas a Sánchez confirman que no tiene consentimiento ni para la Administración ni para el referéndum", ha advertido.

A su entender, hay una estrategia nunca antes vivida en la democracia española en la que "el Gobierno en pleno se dedica todos los días a atacar a la oposición", que se dedica a ejercer "legítimamente su labor de control". Es más, ha dicho que finalizada la legislatura se ha "recrudecido" ese intento de "acallar y deslegitimar cualquier otra opinión política distinta". "Son los famosos cambios de opinión y su pretensión en que todos comulguemos con las ruedas de molino", ha aseverado.

Según Feijóo, desde el minuto uno ha querido construir "un relato y poner en marcha una estrategia para socavar los principios básicos de la democracia" con "el único afán de mantenerse en el poder".