Feijóo pide al PSOE "recapacitar" ante el "chantaje" de Puigdemont y propone verse otra vez antes de la investidura

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este miércoles al Gobierno en funciones y a los socialistas a "recapacitar" ante el "chantaje" que ha planteado el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemot para apoyar la investidura. Dicho esto, ha expresado su deseo de poder mantener "otra vez" un contacto con el PSOE antes del debate de investidura para buscar "soluciones entre todos a los problemas de España", sin "meter" al país en "más problemas".

"En política no vale todo. No se puede aceptar todo para ser presidente del Gobierno de España. No se puede aceptar la quiebra del Estado", ha declarado Feijóo en una rueda de prensa en Santa Cruz de Tenerife junto al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en el marco de la ronda de contactos que el PP está celebrando antes del debate de investidura previsto para los días 26 y 27 de septiembre.

Feijóo ha recalcado que es "inaceptable" aceptar una amnistía previa a la investidura y "un referéndum de independencia" porque es algo "ilegal", de la misma manera que es "inaceptable financiar el independentismo en España".

LA TERCERA VÍA DE LOS PACTOS DE ESTADO

El líder del PP ha asegurado que el hecho de que Pedro Sánchez, que ha "perdido las elecciones", esté "dispuesto a cualquier cosa para ser presidente del Gobierno no lo merece el pueblo español". Por eso, ha hecho una llamada a los socialistas a "recapacitar".

"En este momento no tenemos que decidir entre aceptar el chantaje o nuevas elecciones, tenemos una tercera vía, que son los pactos constitucionales entre los partidos constitucionalistas y ésa es la vía que quiere la mayoría", ha manifestado, para añadir que deben buscar "un encaje del problema territorial de Cataluña" pero dentro de la legalidad.

Feijóo ha destacado el hecho de que Vox, la tercera fuerza, nos e oponga a un "gran acuerdo" de PP y PSOE para "sacar España adelante".

"Prefiero el sí de 11 millones de ciudadanos al sí de cuatro diputados. Y prefiero no ser presidente del Gobierno antes de ser presidente sometido a un chantaje que dura lo que durará la legislatura", ha manifestado.

Por eso, ha dicho que desea que, antes de la investidura fijada para final de mes, el PP pueda "mantener otra vez algún contacto con el Partido Socialista para intentar que entre todos" le busquen "soluciones a los problemas de España".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))