Feijóo pide a Sánchez y Díaz que se pongan "de acuerdo" para debatir porque se presentan en "coalición explícita"

Vuelve a defender que una ley regule los debates electorales y las "condiciones" en que se deben celebrar



MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a su vicepresidenta Yolada Díaz, que se pongan "de acuerdo" para poder celebrar un debate electoral, ya que, según ha dicho, ambos se presentan en "coalición explícita" a las elecciones del 23 de julio.

Así se ha pronunciado Feijóo, en declaraciones a los medios tras participar en un acto de la fundación del PP 'Reformismo21', después de que el presidente del Gobierno haya asegurado que el presidente del PP pone "excusas" para no debatir porque le "tiemblan las piernas".

Este martes, el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, remitió una carta al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para transmitirle que aceptan un 'cara a cara' entre Feijóo y Sánchez y que se abren a que éste sea "a tres" con Yolanda Díaz. Además, se mostró a favor de otro debate con el resto de fuerzas políticas en el que estén también ERC, PNV y Bildu por el "protagonismo" que han tenido en esta legislatura.

"LAS URGENCIAS DE SÁNCHEZ NO SON LAS URGENCIAS DE LOS ESPAÑOLES"

Feijóo ha señalado que Pedro Sánchez y los debates tienen "muy mala relación", después de la postura que mantuvo en 2019, cuando "le negó" un cara a cara al entonces líder del PP, Pablo Casado, y la que mantiene ahora al proponer varios cara a cara.

Además, ha avisado que "las urgencias del señor Sánchez no son las urgencias de los españoles". "Si el señor Sánchez no puede hacer actos políticos en la calle no puede hacer actos de militantes en las plazas de España y no puede en definitiva salir de recintos cerrados, honradamente no es nuestro problema", ha manifestado.

Feijóo ha recordado que él ya dijo 'sí' la semana pasada a un "debate bilateral" con el presidente del Gobierno, pero ha pedido que lo acuerde antes con Yolanda Díaz, tras el rechazo de ésta al planteamiento de debates que realiza el jefe del Ejecutivo.

EN COALICIÓN "IMPLÍCITA" CON BILDU Y ERC

"Lo que es evidente es que el presidente del Gobierno se presenta en coalición explícita con Sumar e ímplicita con Bildu, con ERC y con Junts per Catalunya", ha proclamado, para añadir que por eso ha pedido al Gobierno que aclare si su vicepresidenta está de acuerdo con que Sánchez y él mantengan un cara a cara.

En este sentido, ha indicado que "sigue en pie, en consecuencia" su respuesta afirmativa a celebrar un debate "con el presidente del Gobierno o con su coalición". A su entender, "lo mínimo que puede hacer una coalición electoral es ponerse de acuerdo en sí misma", máxime cuando "quieren gobernar conjuntamente España".

"¿Si no se ponen de acuerdo para hacer el debate electoral, cómo se van a poner de acuerdo para gobernar España?", ha exclamado, para insistir en que él espera que la coalición "se ponga de acuerdo" en este tema.

Según ha añadido, él no cree que haya problema para fijar el debate "si dentro de la coalición hay el mínimo orden y hay un señalamiento de la persona" que lo va a hacer. "Espero y deseo en todo caso que en las próximas horas, la señora Díaz y el señor Sánchez nos digan con quien tenemos que debatir y lo haremos encantados", ha aseverado.

REGULAR LOS DEBATES ELECTORALES

Dicho esto, Feijóo ha defendido de nuevo que se regulen los debates electorales por ley para que no ocurra lo que pasó en 2019, donde Sánchez le dijo "no" a su predecesor al frente del PP para debatir cara a cara y evitar discusiones como las que están manteniendo en este momento.

"Propongo regular los debates electorales por una norma que salga del Parlamento y que a partir de ahora ya no haya discusión si hay debates o no", ha manifestado, para añadir que esa norma debe fijar "las condiciones" en que se deben celebrar.

El líder del PP ha señalado que, en caso de tener ocasión, llevará esa ley al Congreso de los Diputados. "Espero que en las siguientes elecciones, los debates estén regulados por ley", ha proclamado.