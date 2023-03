Feijóo pide unanimidad para crear una comisión sobre 'caso Mediador' y que se investigue como se hizo con 'Kitchen'

Dice que el PSOE tiene un "problema reputacional" y cree que hubo un "chivatazo" al Gobierno que le "facilitó" ceses como el de Curbelo



MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este viernes que el 'caso Mediador', que tenía como uno de sus principales cabecillas al exdiputado socialista canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, haya puesto en cuestión la "honorabilidad" de los parlamentarios con "prácticas bochornosas", incluso en pleno estado de alarma. Por eso, ha pedido unanimidad para crear una comisión de investigación y "devolver la dignidad" al Congreso, asegurando que el PP está "siempre a favor de las investigaciones", como se ha hecho con la 'operación Kitchen'.

"Si el Congreso quiere mantener la legitimidad para pedir comisiones de investigación hacia los demás, debe investigarse a sí mismo cuando tiene un problema reputacional, como tiene el Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara", ha declarado a los periodistas tras intervenir en las jornadas 'En defensa del sistema alimentario español' organizadas por el Grupo Popular.

El jefe de la oposición ha indicado que están conociendo informaciones sobre este caso con "cuentagotas" pero afectan al Congreso, que debería "investigarse a sí mismo cuando ocurren sucesos tan turbios" como los que, a su juicio, están conociendo con esta trama, que tenía como uno de sus cabecillas al exdiputado socialista canario Juan Bernando Fuentes Curbelo.

En este sentido, Feijóo ha subrayado que "lo lógico" sería que hubiese "unanimidad de todos los grupos para constituir esa comisión de investigación", una iniciativa que, según ha recordado, el Grupo Popular ha registrado en la Cámara Baja.

"Espero y deseo que haya una votación unánime de todos los grupos parlamentarios para devolver la dignidad a la Cámara y para aquellos que la han socavado, apartarles de la actividad política y de esta Cámara, que merece una dignidad y recuperarla de forma inmediata", ha manifestado.

Además, Feijóo ha asegurado que al PP le "sorprende mucho" que el Gobierno "conozca antes que los demás" este caso y "tenga un chivatazo que la facilite cesar" al diputado del Grupo Socialista. También ha aludido a los ceses del "director general de ganadería", del "director general de Deportes del Gobierno canario" o el "director del Cabildo de Tenerife".

"Es muy sorprendente que esos ceses se produzcan 48 horas antes de conocer exactamente una suma de corruptelas lamentables que ha tenido que ver el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Grupo Parlamentario Socialista", ha declarado, para insistir en que todo esto debe investigarse.

PERMITIRSE EL REGISTRO DEL DESPACHO DEL DIPUTADO

En cuanto a si cree que debe permitirse el registro del despacho Fuentes Curbelo en el Congreso, Feijóo ha dicho que, "si se pide, por supuesto que sí", si bien ha pronosticado que ya está ocupado por otro diputado y, por lo tanto, "igual no es muy efectivo".

Dicho esto, ha expresado su sorpresa por "algunas decisiones" en este caso, como el hecho de que estén en libertad algunos implicados en este caso. "Hay un general de la Guardia Civil que probablemente esté en la situación en la que debe de estar, que es privado de libertad, y hay otro señor que el fiscal ha pedido que no se le prive de libertad, esté en la calle y, por lo tanto, pueda hacer lo que considere oportuno", ha criticado.

El presidente del PP ha insistido en que debe "aceptarse" esa comisión de investigación porque hay una "serie de diputados" relacionados con este caso que el PSOE "oculta" y se trata de "devolverle la dignidad" al Congreso que el Grupo Socialista "ha puesto en cuestión".

A su entender, si esos parlamentarios socialistas no tienen "nada que ocultar, lo lógico es que dén una rueda de prensa y digan: mire, he ido a esas cenas, me he pagado esa cena, no he ido a prostíbulos, no he consumido droga y he cumplido el decreto de alarma".

EL CASO KITCHEN Y LOS MENSAJES DIFUNDIDOS

Al ser preguntado por los periodistas cómo ha recibido los mensajes que se han conocido entre el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez en el llamado 'caso Kitchen', Feijóo ha indicado que se trata de un asunto que "ha finalizado la fase de instrucción" y, por tanto, "es el momento oportuno para llegar hasta sus últimas conclusiones y saber qué es exactamente lo que pasó".

"Nosotros estamos siempre a favor de las investigaciones y de que se conozcan cuáles son los problemas. Por eso nos sorprende mucho que el Gobierno esté en contra de investigar en el Congreso de los Diputados lo que pasa en el Congreso", ha manifestado, en alusión de nuevo al 'caso Mediador'.

En este punto, Feijóo ha pedido que ahora también se investigue en el Congreso 'Mediador', "como se está investigando" la operación Kitchen. El 3 de febrero de 2022, el Pleno del Congreso aprobó, con el voto en contra el PP y Foro Asturias, las conclusiones de esa comisión sobre 'Kitchen', que sostenían que la trama para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y robarle pruebas que implicaran a dirigentes del partido en casos de corrupción se "ordenó" desde "la cúpula directiva" del PP, que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, tenía conocimiento de la misma y que, de hecho, era la que "informaba" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

LAMENTA LAS "PRÁCTICAS BOCHORNOSAS" QUE SE ESTÁN CONOCIENDO

Antes de estas declaraciones a los periodistas, en su intervención en las jornadas 'En defensa del sistema alimentario español' organizadas por el Grupo Popular en el Congreso, Feijóo ha asegurado que "no es bueno la crisis permanente ni la discusión sobre la honorabilidad de diputados y senadores".

De la misma manera, ha dicho que tampoco es bueno "ver determinadas prácticas bochornosas que hemos visto durante el Estado de excepción en nuestro país, decretado por esta Cámara y que afectaba a los ciudadanos". "Un Gobierno con una crisis institucional y económica, debería tener un comportamiento ejemplar", ha agregado.

Además, el jefe de la oposición ha afirmado que, frente a la "división" en el seno del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, el PP es un "grupo unido" que se va a dedicar a hablar de los problemas y "no engañar a los ciudadanos". "Hay que legislar de acuerdo a los sectores y no de espaldas a los mismos", ha proclamado.