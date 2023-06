Feijóo recalca que no hay "una sola coma del acuerdo" PP-Vox en la C. Valenciana que "cuestione la violencia machista"

Asegura que esto empezó al vetar el PP a Carlos Flores, quien "tuvo un divorcio duro" que "conllevó un abuso verbal hacia su ex mujer"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que no hay "una sola coma del acuerdo" que han cerrado el PP y Vox en la Comunidad Valenciana que "cuestione la violencia machista", después de que ese pacto hable expresamente de la violencia intrafamiliar en la que pone el acento la formación de Santiago Abascal. Además, ha indicado que la violencia machista "es una obviedad" y, por lo tanto, "lo obvio" no debe llamar la atención de que "no esté en los textos".

En una entrevista en la Cadena Ser, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha señalado que en la Comunidad Valenciana las políticas de igualdad "le corresponden, en su caso, al presidente Mazón, no a ninguna consejería que pueda ostentar el partido Vox".

"Segundo, no hay una sola coma del acuerdo que vaya en contra o cuestione la violencia machista. Y tercero, el señor Mazón lo ha dicho claramente", ha enfatizado, después de que el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat haya confirmado que mantendrá la ley sobre esta cuestión.

Por todo ello, el jefe de la oposición ha señalado que "si toda la discusión es ésa", él está "bastante tranquilo al respecto". Tras asegurar que la violencia de género existe, ha reiterado que "no hay un solo texto, ni una sola línea en los acuerdos que pueda firmar el PP y Vox que lo niegue".

Ante el hecho de que en ese acuerdo de PP y Vox en la Comunidad Valenciana no esté recogida esa explicitación contra la violencia machista y si merezca un espacio la violencia intrafamiliar, Feijóo ha recordado la "trazabilidad" de su partido contra la violencia de género. Además, ha señalado que la violencia machista "es una obviedad" y, por lo tanto, "lo obvio" no debe "llamar la atención de que no esté en los textos", dado que lo dicen "los jueces" y hay sentencias que así lo acreditan.

Al ser preguntado por qué en algunos municipios en los que se ha pactad con Vox se están cambiando las concejalías de igualdad por concejalías de familia, Feijóo ha indicado que habrán hecho lo que hayan "considerado oportuno" y ha agregado que la igualdad y la familia "no son conceptos contradictorios".

CARLOS FLORES, CONDENADO POR VIOLENCIA MACHISTA "HACE 20 AÑOS"

Feijóo ha destacado que todo esto empezó porque el PP dejó claro que no podían firmar un acuerdo con el candidato de Vox a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Flores, "alguien que está condenado por violencia verbal" hace "20 años". Según ha añadido, su partido defendió cambiar de interlocutor en esas negociaciones y que "no forme parte del Parlamento de la Comunidad Valenciana".

"Hace 20 años, es verdad. Es un catedrático de Derecho Constitucional, es verdad. Ha cumplido la sanción, es verdad. Se ha producido hace 20 años, es verdad. Tuvo un divorcio duro y conllevó un abuso verbal hacia su ex mujer", ha declarado.

En este punto, Feijóo ha señalado que si el PP no estuviera "protegiendo la violencia machista" no habría propuesto la "dimisión o renuncia al acta" de Carlos Flores. Según ha reiterado, "no hay una sola línea en los acuerdos que puedan firmar PP y Vox que niegue la violencia machista".

Ante las declaraciones del número dos de Vox en la Comunidad Valenciana, José María Llanos, poniendo en cuestión la violencia de genero, ha señalado que al final "ha rectificado". "Allá Vox y sus manifestaciones", ha agregado.

DICE QUE NO ACEPTA LECCIONES DEL PSOE SOBRE PACTOS

Preguntado si descarta un gobierno con Santiago Abascal como vicepresidente del Gobierno tras los comicios, Feijóo ha señalado que quiere gobernar en solitario tras las elecciones generales del 23 de julio. "Parafraseando al presidente del gobierno se lo puedo repetir muchas veces: quiero gobernar en solitario, esto es lo que le puedo decir", ha proclamado.

Dicho esto, ha recalcado que no "acepta lecciones de pactos del PSOE" y ha destacado que su partido ha permitido a los socialistas que gobiernen en Barcelona y Vitoria. Y ha recalcado que el PSOE ha venido "gobernando con Bildu y con los independentistas". "Pido un poco de equidad y un poco de decencia", ha solicitado.

Feijóo se ha mostrado convencido de que Pedro Sánchez quiere "gobernar después de perder y, además, gobernar con los mismos que ha venido gobernando en los últimos cinco años". "No lo niega, por lo menos ahora ya no niega que va a gobernar con los mismos", ha apostillado.

ABSTENCIÓN DEL PSOE PARA QUE NO TENGA QUE GOBERNAR CON VOX

Feijóo ha indicado que si el PSOE tuviese "algún problema con que gobernase Vox" es "muy sencillo" porque podría abstenerse y permitir que gobierne el Partido Popular sin depender de los de Santiago Abascal.

"Oiga, usted ha ganado las elecciones. Me ha sacado 20 escaños de diferencia. Me voy a abstener en la sesión de investidura para que usted no tenga que gobernar con Vox. Yo sí lo haré. Yo, si gana el señor Sánchez las elecciones y nos saca 20 escaños de diferencia, o 15, da igual, si gana y me pide que me abstenga para no pactar con Podemos y con los independentistas me abstendré", ha aseverado.

Finalmente, ha recalcado que el populismo de Podemos es "absolutamente claro y contundente". "De Vox todavía no lo sabemos porque todavía no ha gobernado. Vamos a ver lo que ocurre", ha manifestado el presidente de los 'populares'.