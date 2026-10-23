Feijóo renueva el 60% de sus cabeza de lista al Congreso, que presentará el domingo en Salamanca

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un acto de precampaña celebrado en Sevilla. A 21 de octubre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha renovado prácticamente el 60% de sus cabezas de lista al Congreso en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con respecto a las candidaturas que presentó hace tres años y medio. En autonomías como Cataluña, son nuevos los cabeza de cartel de las cuatro provincias.

El próximo lunes 26 de octubre termina el plazo para que los partidos presenten ante las junta electorales provinciales sus listas electorales. El PP aún no las ha desvelado completas y, de hecho, aún quedan por saber quién encabezará la lista en Vizcaya y Salamanca.

El presidente del PP reunirá el próximo domingo a todos sus 'número uno' en Salamanca, con los que posará en foto de familia. Aparte de Feijóo, tomará la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

LOS CUATRO CABEZA DE LISTA DE CATALUÑA DEL PP SON NUEVOS

De las 52 circunscripciones que acudirán a las urnas en noviembre, incluyendo a Ceuta y Melilla, Feijóo ha cambiado a los número uno de casi treinta provincias, lo que supone que uno de cada seis son nuevos.

Cataluña es una de las CCAA con más renovación en sus número uno porque en las cuatro provincias hay un cambio de cara con respecto a las generales de 2023. En Barcelona lidera la lista el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en Girona lo hará Diana Moya, el Lleida Roger Melero y en Tarragona Mónica Landete.

También son nuevos lo dos cabeza de lista al Congreso en Canarias tras la designación de Sergio Ramos por Las Palmas y de Gustavo González por Santa Cruz de Tenerife. En el caso del País Vasco, a la espera de conocer quién sustituirá en Vizcaya a Bea Fanjul, que deja la política activa, también hay caras nuevas en Guipúzcoa, con Jon Echeverría, y Álava, donde regresa a las Cortes Iñaki Oyarzabal.

CAMBIOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, ANDALUCÍA Y CYL

En la Comunidad Valenciana, solo repite Macarena Montesinos (Alicante), actual secretaria del Grupo Popular en el Congreso. Dan el salto al Congreso la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y la consejera Elena Albalat, lo que obligará al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a remodelar su Gobierno regional.

También hay una gran renovación en Andalucía, donde solo repiten Juan Bravo por Sevilla y Elías Bendodo por Málaga, ambos con plaza de vicesecretarios en el comité de dirección de Feijóo. En las demás provincias hay cambios en los cabeza de lista: Carmen Crespo (Almería); María José García Pelayo (Cádiz); Lorena Guerra (Córdoba); Jorge Saavedra (Granada); y Pilar Miranda (Huelva).

En Castilla y León, el PP aún no ha confirmado si repite como cabeza de lista en Salamanca José Antonio Bermúdez de Castro. En las demás provincias, son nuevos María Pardo, hasta ahora consejera de Educación, que lidera la lista de Valladolid, y Montse Chimeno, gerente del Complejo Asistencia del Zamora, que encabeza la candidatura por esa provincia.

En esta autonomía que preside Alfonso Fernández Mañueco, repiten Ester Muñoz como candidata al Congreso por León, Tomás Cabezón por Soria, Ángel Ibáñez por Burgos, Héctor Palencia por Ávila, Pablo Pérez por Segovia y Milagros Marcos por Palencia.

MÁS CONTINUIDAD EN LOS NÚMERO UNO DE GALICIA Y ARAGÓN

En el caso de Aragón, hay un poco más de continuidad. De las tres provincias, repiten Ana Alós en Huelva y Alberto Herrero en Teruel. En Zaragoza encabezará la lista Rocío Dívar, que ha ocupado esta legislatura un escaño en el Senado.

En Galicia, el secretario general del PP vuelve a encabezar la lista por A Coruña. También repite Francisco Conde por Lugo y Ana Vázquez por Ourense, pero hay cambio en Pontevedra con Julio García Comesaña.

CASTILLA-LA MANCHA Y EXTREMADURA

En Castilla-La Mancha, salvo la vicesecretaria de Política Social, Carmen Fúnez, que repite por Ciudad Real, son nuevos los candidatos de Toledo (Carlos Velázquez), Albacete (Francisco Navarro), Cuenca (Raquel Oliver) y Guadalajara (Itziar Asenjo).

En Extremadura, repite Cristina Teniente liderando la lista de Cáceres, pero el PP renueva su cabeza de cartel en Badajoz con Teresa Tortonda.

En las autonomías uniprovinciales, Feijóo se presenta por segunda vez a unas generales como cabeza de lista por Madrid, como ya hizo en 2023, una candidatura en la que estará acompañado por Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper como número dos y tres de esa lista.

En el caso de Baleares, repite como cabeza de cartel José Vicente José Vicente Marí. Y ocurre lo mismo con La Rioja, donde vuelve a encabezar la candidatura Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP.

CAMBIOS EN ASTURIAS, CANTABRIA Y MURCIA

Sí que hay cambio en el Principado de Asturias, donde liderará la lista al Congreso Angela Pumariega, vicealcaldesa de Gijón y campeona olímpica de vela en Londres 2012. En Cantabria, también debuta Isabel Urrutia, hasta ahora consejera del Gobierno cántabro, y lo mismo ocurre en Murcia con Miriam Guardiola, que ya era diputada pero ahora escala posiciones.

En Melilla, repite al frente de la candidatura Sofía Acedo, mientras que en Ceuta se prevé que vuelva a encabezar la lista Javier Celaya. En el caso de Navarra, el PP se presenta en coalición con Unión del Pueblo Navarro (UPN) y ha situado como número dos de la lista a Sergio Sayas, actualmente portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso.

LA MITAD DE LOS CABEZA DE LISTA SON MUJERES

El líder del PP ha apostado por numerosas mujeres para encabezar la lista. De hecho, de las 52 circunscripciones, alrededor de la mitad son mujeres.

En autonomías como la Comunidad Valenciana, todas son mujeres: María José Catalá, Macarena Montesinos y Elena Albalat. Ocurre lo mismo en Extremadura, con dos mujeres al frente, Teresa Tortonda y Cristina Teniente.

Además, esta vez Feijóo ha tenido que apostar por el equilibrio en las candidaturas, con alternancia de hombres y mujeres, en virtud de la llamada 'Ley de Paridad' que entró en vigor en agosto del año 2024.