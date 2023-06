Feijóo, sobre si Abascal puede ser su vicepresidente: "Mi objetivo es nombrar una vicepresidenta de mi Gobierno"

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles, al ser cuestionado si podría nombrar vicepresidente del Gobierno al líder de Vox, Santiago Abascal, que su objetivo es nombrar una vicepresidenta, sin aclarar si en caso de llegar al Palacio de la Moncloa su Ejecutivo podría tener más Vicepresidencias.

Durante una entrevista en 'El Hormiguero' de Antena 3, el presentador del programa, Pablo Motos, ha asegurado que los españoles necesitan saber antes de ir a votar si el vicepresidente del Gobierno puede ser Abascal. Feijóo ha rehusado responder alegando que "nadie puede nombrar ministro sin haber estado investido presidente" porque actuaría como un "soberbio".

"Lo que sí le diré es que mi objetivo es nombrar a una vicepresidenta de mi Gobierno y sé quién es. Y el ministro de Economía también sé quien es", ha afirmado, para añadir que ambos "son muy buenos" pero no iba a desvelar sus nombres.

"YO NO SOY PEDRO SÁNCHEZ, NO VOY A PACTAR CON BILDU"

Sobre si tiene líneas rojas para pactar con Vox, ha señalado que forma parte de un partido que respeta la Constitución y los derechos y libertades, que "no son negociables". "Lo digo con toda honestidad y respeto. Yo no soy Pedro Sánchez. Yo no voy a pactar con Bildu", ha proclamado.

A poco más de una semana para que arranque oficialmente la campaña electoral, Feijóo ha afirmado que si los ciudadanos quieren cambio, él les asegura el cambio. "Si los españoles quieren puedo ser el primer presidente del Gobierno nacido en la España rural", ha manifestado, para añadir que nació en un pueblo de 300 habitantes.

Además, ha confesado que le preocupa la participación en las elecciones del 23 del julio al coincidir con las vacaciones. A su entender, Pedro Sánchez al elegir esa fecha "no parece" que se esté buscando la participación electoral.

PACTO ENTRE PP Y VOX EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Al ser preguntado si está contento con los pactos entre PP y Vox tras las elecciones del 28 de mayo, ha asegurado que está contento con los pactos que están haciendo y ha recordado que el Partido Popular ha dado la alcaldía de Barcelona al socialista Jaume Collboni.

En el caso concreto del acuerdo en la Comunidad Valenciana entre PP y Vox, ha subrayado que el hecho de que su partido "vetara" al candidato de Vox, Carlos Flores, condenado "hace 20 años por abusos verbales contra su exmujer", es "una garantía de que la violencia machista" se la toman "en serio".

En cuanto a si no es una cesión hablar de violencia intrafamiliar, ha indicado que si en ese documento se dijese que la violencia machista no existe, le parecería "inadmisible" pero "no se toca la violencia machista y se hace hincapié en la violencia doméstica".