Felipe González considera que la división del Gobierno sobre Ucrania y el gasto en Defensa debilita la imagen de España

Anima al PP a ser "consciente" de la situación para llegar a acuerdos y defiende que el Estado fije precios de la energía

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González considera que la división en el Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos sobre el envío de armas a Ucrania y la subida del aumento del gasto público en Defensa "debilita" la posición internacional y europea de España.

Durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, González ha asegurado este miércoles que la diferencia de opiniones en el Ejecutivo de momento afecta "no mucho, pero desde luego la debilita". Aun con control parlamentario, "el Consejo de Ministros es el órgano que de verdad toma las decisiones", ha señalado este miércoles.

Según González, el problema de Pedro Sánchez es, "en términos suaves", el "despiste" de "algunos socios de Gobierno que no saben cuáles son las consecuencias de esta agresión" del presidente ruso, Vladimir Putin. "Aunque formalmente la condenen, no son capaces de comprender que la Unión Europea sólo se construye con una autonomía creciente, también en materia de Defensa y de seguridad", ha dicho.

La invasión rusa de Ucrania ha conseguido, según González, que Europa comprenda esta realidad, aunque "todavía" existan en España "algunos actores que no comprenden" que "la seguridad y la Defensa forman parte de la paz": "Es decir, cuando alguien dice gasto en Defensa no, pero sí gasto en hospitales, para proteger hospitales tienes que tener capacidad de defenderlos", ha sostenido.

"Quien no quiera ver lo que pasa en Ucrania, que no lo vea, pero no lo ve porque es ciego o porque su ceguera es voluntaria", ha indicado el expresidente socialista, para quien el nuevo rumbo de la política europea respecto a la seguridad lo simboliza Alemania, que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial ha cambiado de posición "radicalmente" al anunciar que aumentará el gasto militar al 2% del PIB, un cambio que ayudará a Europa a ser menos dependiente de Estados Unidos, pero "no independiente", lo que exige un "esfuerzo".

GOBIERNO Y PP, "ACUERDOS "FUNDAMENTALES"

Preguntado por si el Gobierno de Pedro Sánchez debería buscar pactos más allá de sus socios habituales, González ha manifestado que ante la situación actual de "incertidumbre" el Ejecutivo "tiene que llegar a acuerdos fundamentales con el PP": "Creo que eso es una necesidad, tanto para reforzar y poner en marcha de manera adecuada todo el entramado institucional, cuanto para enfrentar esta crisis".

"Tiene que haber además --ha dicho-- un intento de pacto de renta, tienen que volver a reunirse los sindicatos y la patronal para" hacer frente a "los efectos inducidos, que ya venían de atrás, de la crisis energética, que se agravó por la intervención de Putin, y la inflación que afectan mucho a nuestro control del déficit y deuda".

A juicio de González, es "fundamental que el PP sea consciente y que participe para que la respuesta sea ampliamente mayoritaria, aunque haya extremos que estén en otras posiciones", ha destacado, para insistir en lo importante de "reaccionar lo más unidos posible".

QUE EL ESTADO FIJE PRECIOS

También el expresidente ha comentado que no le cabe duda de que "muy pronto" el Estado va a dar un paso adelante para intervenir sobre los precios de la energía, aunque sea con medidas de carácter coyuntural, para "proteger a la gente más débil". "Hay que dirigirlas a mejorar la competitividad o que no la pierdan las empresas más dependientes del coste de la energía, pero hay que tener una enorme preocupación porque tenemos un déficit, que hay que superar, y una deuda que no es sostenible en el largo plazo", ha puntualizado.