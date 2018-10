Financiación.- ERC anuncia una reunión de Govern y CiU para desbloquear el acuerdo

Actualizado 22/09/2008 17:28:05 CET

Ridao dice estar sorprendido de la rebaja de la Cámara de Barcelona y celebra que el Govern no haya puesto cifra

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de ERC, Joan Ridao, anunció hoy que los tres partidos del Govern y CiU mantendrán una reunión inicialmente mañana para desbloquear el acuerdo sobre la propuesta de modelo de financiación que defiende Cataluña, y alertó de que hay "sectores" del PSC y de CiU que pretenden "dinamitar" la unidad catalana con fines partidistas.

En rueda de prensa tras la reunión de la cúpula directiva de ERC, lamentó el "baile de bofetadas" de los últimos días entre PSC y CiU con objetivos distintos en función del partido.

Para Ridao, sectores de CiU pretenden "dinamitar" el acuerdo para desestabilizar al Govern y forzar la convocatoria anticipada de elecciones. Igualmente, acusó a personas del PSC de "bajar la guardia" para no incomodar al PSOE y al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Es evidente que en el interior del PSC hay sectores que han bajado la guardia, que no quieren incomodar al PSOE, y esto nos preocupa. Si hay daños colaterales derivados del modelo de financiación para el PSOE y Zapatero, no es el problema del Govern de Catalunya y evidentemente tampoco lo es de ERC, no nos preocupa", aseveró.

Pero, a la vez, Ridao percibió que "hay sectores de CiU que quieren dinamitar cualquier posible acuerdo" porque "actúan con un exceso de cálculo egoísta y partidista, y lo único que quieren es no dar ningún aval ni cheque al Govern y propiciar cuanto antes las elecciones".

Ante esta situación, y porque no ve "ninguna dificultad técnica" para el acuerdo, anunció una reunión del tripartito y CiU, la cumbre que reclamó el viernes el presidente de ERC, Joan Puigcercós: "Espero que mañana, no lo tengo del todo confirmado, se pueda mantener una reunión, un primer contacto formal entre los tres partidos del Govern y CiU para cerrar un acuerdo antes del día 30".

Ridao --que ya advirtió de que no avalará un acuerdo de financiación en el que no participe también CiU-- alertó una vez más de que la ausencia de acuerdo entre el tripartito y CiU sobre financiación "debilita" a la parte catalana en la negociación. En cambio, opinó que refuerza la posición catalana que no se espere un acuerdo antes de fin de año, de manera que habría que prolongar de la negociación más allá de enero de 2009.

Aunque ERC también sitúa el 30 de septiembre como fecha óptima para que se visualice el acuerdo de la parte catalana --justo tres años después de que el Parlamento aprobara el Estatut--, hoy Ridao criticó que CiU lo planteara como una "amenaza". Opinó que es "frívolo" que CiU fije este mismo día como "fecha de caducidad, como si la financiación fuera un yogur".

ERC no quiere, bajo ningún concepto, repetir el esquema del Estatut: "No querríamos llegar al 30 de septiembre de 2008 exactamente igual, corriendo por los pasillos del Parlamento intentando negociar o acordar una resolución en torno a la financiación".

Y el hecho de que el presidente de CiU, Artur Mas, diera credibilidad a las informaciones que apuntaron a un hipotético acuerdo entre el presidente de la Generalitat, José Montilla, y el del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para rebajar la tensión sobre la financiación no contribuye, para ERC, a desbloquear la negociación: "Cuando alguien cuestiona que alguien pueda hablar con el Gobierno español, sainete del cual no sabremos nunca la verdad del todo, determina que ha habido un acuerdo en secreto y no tiene evidencia de ello, no contribuye al debate sano".

ERC CREE EN MONTILLA

En este escenario, ERC continúa creyendo en al firmeza exhibida por el presidente de la Generalitat. "Me creo lo que dijo ayer" Montilla en el sentido de que no ha acordado con el Gobierno rebajar la reclamación.

Para Ridao, el presidente de la Generalitat "mantiene determinación y firmeza" en sus planteamientos, y dejó al margen al Govern de sus críticas al PSC. Recordó tanto a CiU como a PSC que son los "máximos responsables" de "sacar el máximo rendimiento" al Estatut, que ERC no apoyó, en materia de financiación.

EL 'PLAN B'

Por eso, dijo estar "convencido" de que habrá acuerdo entre el tripartito y CiU antes del 30 de septiembre. De no ser así y "hay que ir al plan B" --mediante el debate y votación de diferentes propuestas de resolución en el Parlamento-- aseguró que ERC "será leal con los partidos del Govern", aunque "mirará de ser coherente con lo siempre defendido" y buscará amplios acuerdos.

Ridao dijo estar "sorprendido" por el hecho de que el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, rebajara a la mitad sus expectativas en financiación para 2009 por la crisis para aplicar gradualmente el modelo, como prevé el Estatut, hasta conseguir en 2011 la cifra de entre 3.500 y 3.800 millones reclamados inicialmente.

Esto demuestra, según el secretario general de ERC, el "gran error que supone en este debate ser prisioneros y cautivos de las cifras", y celebró que el Govern no haya exhibido ninguna cantidad. ERC insiste en que la crisis "no es excusa", ya que "si hay voluntad política, hay dinero".

Acusó al Gobierno de haber "devorado de forma superflua y demagógica una parte de su superávit", y, tras admitir que la crisis ha provocado que "el margen de maniobra se haya recortado", insistió en que los recursos deben salir de la supresión de algunos ministerios sin competencias y de combatir el fraude fiscal.

Además, anunció que preguntará al vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, en el Congreso "cómo y cuándo" presentará su nueva propuesta de financiación y en qué términos lo hará.