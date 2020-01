La Fiscalía mantiene la petición de un año y nueve meses de cárcel por el ataque a un 'stand' soberanista en 2017

Publicado 31/01/2020 16:45:49 CET

Cristòfol Soler asegura que el acusado le dijo que los miembros de la Assemblea no tenían "derecho" a estar ahí

PALMA DE MALLORCA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha mantenido este viernes su petición de un año y nueve meses de cárcel para el exdiputado del PP Joan Font Rosselló por atacar un 'stand' soberanista durante la manifestación por la unidad de España del 7 de octubre de 2017, por lo que le imputa un delito de odio -contra los derechos fundamentales y libertades públicas-.

La fiscal sí ha rebajado la multa que pedía por el delito de daños, que ahora califica como delito leve en base a un informe pericial que cifra el perjuicio en 233 euros.

La acusación pública ha asegurado que lo que ocurrió "no fue una simple pérdida de papeles" y cree demostrado que el acusado "incitó a la violencia de manera directa" debido a "las evidentes divergencias ideológicas" entre los manifestantes y la Assemblea Sobiranista de Mallorca. Además, según la Fiscalía, el ataque ocurrió sin mediar "provocación previa" por parte de los independentistas.

La Fiscalía también cree que Font se prevalió "de su carácter destacado como portavoz de la Fundació Jaume III" para dirigirse a los soberanistas, y que los policías presentes se vieron sobrepasados para defender a los soberanistas en aquel tumulto, ya que "no cabía ni un alfiler".

Además, la fiscal ha destacado la virulencia del ataque, y ha mantenido que "el incidente no duró más de cinco minutos porque no quedaba nada más que romper". En esta línea, contradice al acusado, que ha minimizado su participación en la trifulca.

LOS DENUNCIANTES REBAJAN LA PENA

Por su parte, los denunciantes han rebajado la petición de pena al adherirse a las conclusiones de la Fiscalía. Originalmente, pedían seis años y nueve meses de prisión, al añadir a su calificación un delito de desorden público.

El abogado de la acusación particular, Josep de Lluis -actual presidente de la Obra Cultural Balear- ha resaltado en su informe final la declaración de un testigo que ha asegurado que vio a Joan Font ralentizando la manifestación cuando pasaba cerca del 'stand' soberanista. Este testigo también ha afirmado que le vio hacer gestos indicando a otros manifestantes que fueran hacia allá.

Por su parte, el abogado de la defensa ha criticado que en la acusación se incluyeran, a su entender, "juicios de valor" y otras "vaguedades", y que se calificara como "insulto" el grito de "viva España". También ha protestado por que se detallen insultos y expresiones que no se atribuyen al exdiputado del PP.

La defensa ha sostenido que Font tuvo un "arrebato" y que su conducta no es típica del delito de odio puesto que el acusado estuvo "diez minutos intentando evitar" el enfrentamiento antes de que se produjera el incidente. También ha considerado que la consigna 'Madrid ens roba' de los carteles del tenderete constituye una provocación.

"NO TENÉIS DERECHO A ESTAR AQUÍ"

El presidente de la Assemblea Soberanista en el momento de los hechos, Cristòfol Soler -expresidente del Govern con el PP- ha declarado que Font les increpó diciéndoles que no tenían derecho a estar allí. "Me dijo de todo", ha señalado Soler.

Tanto Soler como el resto de representantes de la Assemblea han explicado que el Ayuntamiento autorizó la instalación del puesto como cada sábado, a pesar de que se hubiera convocado la manifestación, porque ésta no discurría estrictamente por delante de aquel punto, sino a unos metros de distancia. Los miembros de la Assemblea han asegurado que sufrieron insultos y amenazas y que otro de los motivos por los que no se marcharon fue porque se vieron "acorralados" y no tenían por dónde salir.

Según la Policía, tenían una vía de salida posible sin interferir con la manifestación por el callejón que conduce a Los Geranios. Uno de los agentes ha contado que invitaron a los miembros de la ASM a desplazarse unos metros por seguridad, pero dado que tenían autorización municipal, no se les podía obligar.

"NO INSTIGUÉ A NADIE"

En su turno de última palabra, el exdiputado del PP ha insistido en que intentó mediar entre los manifestantes y los soberanistas "para evitar males mayores" aunque ha reconocido que "a lo mejor" lo hizo "de forma torpe".

Font ha recalcado la "impotencia" y la "frustración" que sintió, y ha reiterado que actuó al "perder los papeles", pero "sin ningún tipo de afán" premeditado. "No había nada organizado ni instigué a nadie", ha defendido. El juicio ha quedado visto para sentencia.