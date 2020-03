Fiscalía niega coacciones a acusados por la visita del Papa a Valencia para que pacten y reconozcan los hechos

Los líderes de la Gürtel anuncian que se van a acoger a su derecho de no declarar

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha negado este lunes que haya "coaccionado" a los 13 acusados con los que ha alcanzado un acuerdo de conformidad para que reconozcan los amaños en la contratación de la trama Gürtel para la organización de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 a cambio de que se les rebaje la petición de pena de prisión.

Así ha contestado directamente la fiscal Concepción Nicolás a la defensa del empresario José Luis Martínez Parra, que en su turno de intervención en la primera sesión del juicio que ha comenzado a celebrar la Audiencia Nacional por estos hechos, ha acusado al Ministerio Público de haber "amedrentado" a los investigados para que confesaran su participación en la contratación de pantallas y sistemas de megafonía para retransmitir el recorrido del Pontífice por el importe de más de 7 millones de euros.

"El fiscal no ha coaccionado a nadie, ha actuado como un garante de la legalidad", ha subrayado la representante de Anticorrupción, que ha aprovechado para explicar que su propuesta de cambiar el orden de los interrogatorios para que escuchar primero a las 13 personas que han pactado se debe a garantizar el derecho de defensa de aquellos que se han mantenido al margen del acuerdo.

Para que puedan "oír el testimonio de quiénes van a hablar de la participación de los mismos", ha indicado la fiscal. No obstante, las defensas de algunos de los acusados que no han conformado se han opuesto a este cambio, llegando incluso los abogados de los líderes de la Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, a anunciar que éstos se van a acoger a su derecho a no declarar.

LOS PACTOS SON "ESTRATEGIAS DE DEFENSA"

Sobre los acuerdos de conformidad se ha manifestado también la Abogacía del Estado, cuya representante, que se ha adherido a las cuestiones previas de Anticorrupción, ha defendido que encajan en la "estrategia de defensa". Se trata de un "reconocimiento de hechos en favor de unas atenuantes", ha añadido.

Los acusados que han conformado con la Fiscalía son: el líder de la Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez 'el Bigotes'; el considerado 'cerebro' financiero de trama, Ramón Blanco Balín, el exdirector de RTVV Pedro García Gimeno; los responsables del ente público Ricardo Javier Calatayud, Luis Sabater Balaguer y José Llorca y siete empresarios.

La confesión y colaboración con Anticorrupción supondrá una rebaja en la petición de pena de prisión que, en en el caso de 'El Bigotes' pasará de una solicitud de 37 años de cárcel a menos de 2 años y lo mismo para el resto de los que han alcanzado el acuerdo. Con respecto a García Gimeno, para quien se pedían 40 años de prisión, su condena será algo superior y sí le supondría un ingreso en prisión, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Por otro lado, la Fiscalía ha rechazado también las cuestiones previas planteadas por las defensas con las que no ha llegado a ninguna conformidad, como las de los líderes de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo, que han vuelto a intentar anular la causa alegando vulneración de derechos fundamentales desde que se inició este procedimiento hace ya más de 10 años.

Así, sobre las escuchas a los entonces investigados en prisión provisional ordenadas por el que fuera el primer instructor del 'caso Gürtel', el exjuez Baltasar Garzón, ha recordado que todo lo que estaba relacionado con estas conversaciones interceptadas fueron excluidas de la causa.

En cuanto a las grabaciones aportadas por el denunciante de la trama, el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, y la forma de obtención de pruebas por parte de los investigadores, la fiscal ha insistido en que distintas resoluciones judiciales relativas a otras piezas de esta macrocausa, como el propio Tribunal Supremo, han acreditado que no se cometió "ninguna irregularidad".

DEL "DERECHO A LA INTIMIDAD" AL "DERECHO A LA VOZ"

Es más, la fiscal ha ironizado que la defensa del 'número dos' de la Gürtel, Pablo Crespo, haya cambiado el argumento hasta ahora sobre la vulneración del derecho de la intimidad por las grabaciones realizadas por Peñas, alegando esta vez "vulneración al derecho a la voz".

Por último, la representante del Ministerio Público también ha hecho referencia a la recusación de uno de los magistrados que conforman el tribunal, Julio de Diego. Este ha sido otro de los asuntos que ha salido en la batería de cuestiones planteadas por las defensas, cuando un par de ellas han hecho alusión a una posible falta de imparcialidad de este magistrado.

Precisamente, han sido los abogados de Crespo y Martínez Parra quienes han apuntado que el juez de la Audiencia Nacional eligió al abogado 'el Bigotes' para que le defendiera en el procedimiento Contencioso-Administrativo derivado del expediente disciplinario abierto contra él por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) --y que finalmente se ha sido archivado-- por quedarse "dormido" durante el juicio por la primera época de la trama Gürtel.

Aunque el abogado en cuestión', José Javier Vasallo, ha aclarado que nunca se llegó a formalizar ninguna recusación ante la jurisdicción contenciosa-administrativa, la Fiscal Concepción Nicolás ha indicado que las defensas que cuestionan la imparcialidad del magistrado "no han hecho valer" ninguna recusación contra este magistrado, que ha formado parte del tribunal desde que se conformó.

El tribunal presidido por José Antonio Mora Alarcón dará a conocer mañana su decisión sobre todas estas cuestiones planteadas antes de dar inicio a los interrogatorios de los 23 acusados. Hasta el momento, lo único que sí ha aceptado es que los acusados que lo han solicitado --como Correa y Crespo-- puedan ausentarse del juicio una vez presten declaración y hasta la última sesión de la vista oral para que puedan ejercer, si así lo desean, su derecho a la última palabra.