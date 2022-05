Fiscalía no ve "extraño" que una "amiga" de Irene Montero que trabajaba en Podemos le ayudase con dos recién nacidos

Coincide en citar a Santana como investigada pero advierte de que la testigo que le señaló tiene "animadversión" hacia la ministra

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Madrid ha asegurado que "no es extraño" que la extrabajadora de prensa de Podemos Gara Santana --que figura como investigada en el Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid-- ayudase en 2019 a su "amiga" Irene Montero --ahora ministra de Igualdad-- con el cuidado de sus hijos y que lo hiciese "sin ser remunerada por ello".

Así se ha pronunciado la fiscal Lorena Álvarez Taboada en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que responde al recurso de reforma que presentó el tesorero del partido Daniel de Frutos contra la decisión del juez de investigar a Santana.

Pese a que no ve delito en la actuación de Santana, el Ministerio Público ha respaldado que el magistrado Juan José Escalonilla le cite a declarar en calidad de investigada por un presunto delito de malversación después de que una testigo asegurara que ésta había hecho de cuidadora de los menores de Montero cuando estaba en el equipo de prensa de la formación 'morada'.

La Fiscalía ha advertido, sin embargo, que "la declaración de la testigo -exempleada de logística del partido-- evidencia animadversión hacia Irene Montero". Así las cosas, ha explicado que "no es extraño que una amiga ayude a otra con dos recién nacidos, prematuros, recién salidos del hospital. Y que lo haga sin ser remunerada por ello".

A su juicio, "tampoco es ilógico" que, estando Montero de baja, se celebraran "reuniones políticas en su domicilio dada la posición que ocupaban tanto ella como Pablo Iglesias en el partido político".

La testigo que señaló a Santana declaró el pasado 22 de marzo en el primer interrogatorio que se celebró en esta pieza separada desde que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara al juez retomar el procedimiento que había derivado a otro juzgado. Ante lo declarado, las acusaciones ejercidas por Vox y ProLege remitieron escritos al juzgado para reclamar la comparecencia de la extrabajadora de prensa.

El interrogatorio a Santana estaba previsto para el pasado 10 de mayo, pero se suspendió porque no fue posible trasladar a tiempo la declaración de la testigo al Ministerio Fiscal. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que aún no se ha fijado una nueva fecha.

Santana es la segunda empleada de la formación a la que se vincula con este tipo de trabajos de cuidado, dado que la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona ya denunció que Teresa Arévalo --exjefa de gabinete de Montero investigada en la causa-- hacía de "cuidadora" de uno de los menores. El pasado 27 de julio, sin embargo, aseguró en sede judicial que no podía aportar pruebas a la causa porque al ser cesada de su cargo dentro del partido no pudo seguir investigando los hechos.

APUESTA POR EL ARCHIVO

Al cierre de su escrito, la fiscal ha precisado que "todas" las consideraciones sobre lo que realmente ocurrió con Santana "deberán hacerse una vez oída la investigada y practicadas todas las diligencias, debiendo entonces el juez de instrucción adoptar una de las resoluciones del artículo 779LECrim". Dicho artículo se traduce en el archivo de la investigación cuando los hechos no son constitutivos de infracción penal o cuando no aparece suficientemente justificada.

Hasta ahora, en esta pieza separada el juez intentaba determinar si hubo delito alguno en el viaje que hicieron a Alicante el 20 de octubre de 2019 la entonces candidata Irene Montero, su hija menor, su entonces jefa de gabinete Teresa Arévalo y el resto del equipo electoral.

En concreto, se investigaba el pago de dos billetes de tren por parte de Unidas Podemos a la menor y a Arévalo, quien figura como investigada en la causa junto a la gerente del partido --Rocío Esther Val-- y al tesorero de la formación --Daniel de Frutos--. Todos declararon ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid, José María Escribano.

Val y De Frutos ratificaron que Arévalo no ejercía de niñera de los hijos de Montero, recalcando que era una responsable política de la formación 'morada' que en esa época cobraba del grupo parlamentario, no del partido, y que el gasto electoral del viaje a Alicante fue avalado en su momento por el Tribunal de Cuentas. Ahora, está previsto que el juez escuche lo que tenga que decir Gara Santana.