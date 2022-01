Fiscalía vasca avala prorrogar el pase covid hasta el 13, pero no su extensión a hoteles y alojamientos turísticos

Cree que no se ha probado que los nuevos establecimientos en los que se quiere implantar el certificado "sean focos importantes de trasmisión"

BILBAO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía avala en un informe que ha elevado a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), la prórroga hasta el próximo día 13 del 'pasaporte covid' para toda la hostelería, eventos, gimnasios, y para las visitas a hospitales, residencias o prisiones, pero rechaza que se extienda su exigencia a hoteles, alojamientos turísticos y salones de juego y apuestas.

El ministerio público cree "necesaria, idónea y proporcionada" la decisión del Gobierno Vasco de prolongar la vigencia del 'pasaporte covid' para los supuestos en los ya se exigía, pero no considera justificado que se amplíe a los nuevos establecimientos que pretende el Ejecutivo, ya que no se ha probado que estos "sean focos importantes de trasmisión de covid". El informe no es vinculante a la hora de que el TSJPV tome una decisión.

El Ejecutivo autonómico pidió el pasado 28 de enero al TSJPV el aval judicial a estas medidas ya que este mismo lunes decae la obligatoriedad de exigencia del 'pasaporte covid' decretada 14 de diciembre de 2021 para toda la hostelería, eventos, gimnasios, y para las visitas a hospitales, residencias o prisiones.

El nuevo decreto del Lehendakari, Iñigo Urkullu, pendiente de nueva autorización por el TSJPV, lo prorrogaría hasta el 13 de febrero, y pretendía su extensión a hoteles, alojamientos turísticos y salones de juego y apuestas.

NECESARIA, IDÓNEA Y PROPORCIONAL

La Fiscalía, en su escrito, cree "necesaria, idónea y proporcionada" la decisión de prorrogar la vigencia del 'pasaporte covid' para los supuestos en los ya se exigía con el objetivo de "la salvaguarda de los bienes e intereses en conflicto, salud pública e integridad, por un lado, e igualdad e intimidad, por otro".

En este sentido, destaca que, en la Memoria justificativa aportada por el Ejecutivo el 26 de enero 2022, queda constancia de que los índices de evolución de la incidencia covid por 100.000 habitantes de contagiados, el número de nuevos casos que genera cada enfermo y el porcentaje de positivos en función de las pruebas de detección que se practican, "son significativamente más elevados que cuando se autorizó" la petición del certificado covid digital en hostelería, eventos, gimnasios, hospitales, residencias o prisiones.

En su opinión, la medida parece ser "efectiva", ya que la tendencia de la pandemia en el momento actual "es descendente, si bien en este momento la curva descendente parece que se ha estancado".

NEGATIVA PARA LOS HOTELES

Sin embargo, entiende que, ni en la Memoria justificativa aportada por el Gobierno Vasco, ni en la exposición del Decreto del Lehendakari, ni en la solicitud de su autorización y ratificación, aparece "una justificación adicional" para que el 'pase covid' se exija también en hoteles, alojamientos turísticos y salones de juego y apuestas.

A su juicio, existe un "déficit de justificación" de la que derive "la idoneidad de extensión de la medida a nuevos establecimientos respecto de los que no se ha aportado ningún dato concreto que evidencie que, en la situación actual de trasmisión de la covid y dadas las condiciones de dichos establecimientos, la transmisión del virus mejorará" por implantarse el pasaporte covid estos establecimientos.

Para el ministerio público, no se ha comprobado, tras el Decreto de 14 de diciembre, que "sean focos importantes de transmisión del covid". Por tanto, destaca que el déficit de justificación para la ampliación de la exigencia del certificado, "en la medida en que toda afección de derechos fundamentales requiere de una motivación reforzada, no sólo impide la verificación de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, sino que debe determinar su denegación".

En este sentido, recuerda que, en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se ha de acreditar que las restricciones son "específicamente indispensables para salvaguardar salud pública", y no bastan "meras consideraciones de conveniencia, prudencia o precaución".

En este sentido, recuerda que el Supremo explicó que las leyes en las que se puedan amparar estas medidas no son "cláusulas en blanco que apoderen a la autoridad sanitaria para cualquier cosa en cualquier momento", por lo que la Administración debe "justificar y razonar su idoneidad, necesidad y proporcionalidad".

FIN DE LA VIGENCIA

A la espera de la deliberación del TSJPV este martes y de que dicte el correspondiente auto --bien mañana mismo o el miércoles--, la vigencia del 'pasaporte covid' en Euskadi decae esta medianoche, en lo que se refiere a su extensión la hostelería, eventos, gimnasios, y para las visitas a hospitales, residencias o prisiones, decretada el pasado 14 de diciembre de 2021.

En todo caso, se podrá seguir exigiendo el certificado en locales de ocio nocturno y restauración de más de 50 comensales, que se estableció por orden del 17 de noviembre de 2021 de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui.