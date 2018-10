Forcadell y Bassa seguían a media mañana en Madrid y serán trasladadas mañana sin parar en Zuera (Zaragoza)

Publicado 03/07/2018 13:55:44 CET

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las dos mujeres en prisión preventiva por su participación en el 'procés', Dolors Bassa y Carmen Forcadell, continuaban este martes a media mañana en Madrid y serán trasladadas a Cataluña mañana miércoles de forma directa, sin parar como tienen previsto hacer los cuatro políticos varones en la cárcel de Zuera (Zaragoza), han confirmado a Europa Press pasadas las 13.30 horas fuentes oficiales conocedoras de la conducción.

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart tienen previsto hacer 'escala' en la cárcel de Zuera, como es habitual en los traslados ordinarios. Las citadas fuentes han explicado que el Instituto Armado ha optado en el caso de las mujeres por llevar a cabo una conducción directa, de cárcel a cárcel, por lo que no hay previsto parada en la prisión aragonesa situada a mitad de camino entre Madrid y Barcelona.

En concreto, en la hoja de servicio figura que Bassa y Forcadell sean conducidas desde la cárcel de mujeres de Alcalá-Meco en la que han estado ingresadas provisionalmente mientras ha durado la instrucción del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Fuentes oficiales de Instituciones Penitenciarias han confirmado también que el traslado de Bassa y Forcadell será mañana, aunque sin entrar en detalles.

En el caso de los cuatro políticos varones se optó por ser trasladados desde Estremera y Soto del Real al centro penitenciario de Valdemoro, por ser esta última cárcel madrileña la que dispone de un módulo especial de tránsito que centraliza la mayoría de conducciones de Instituciones Penitenciarias con paso obligado desde la capital, como es el caso de los líderes independentistas. Hombres y mujeres presos suelen viajar por separado por cuestiones organizativas.

FORN, TURULL Y RULL, PRÓXIMAMENTE

La decisión sobre el traslado la ha adoptado la UPROSE de la Guardia Civil, la unidad encargada de las conducciones de los políticos independentistas. El magistrado del Supremo, que investiga el proceso soberanista en Cataluña, se ha pronunciado este martes con respecto a las peticiones de los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull de ser trasladados a cárceles catalanas y ha reiterado que es Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, el que tiene que decidir sobre el posible acercamiento, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

De esta forma, y al igual que los otros seis políticos con autorización, en los próximos días el Ministerio del Interior se comunicará con los Servicios Penitenciarios de la Consejería de Justicia de la Generalitat para que decidan en qué prisión esperarán al juicio en el Tribunal Supremo, lo que obligará a su regreso a Madrid.

Fuentes penitenciarias no oficiales han explicado este lunes por la tarde que el protocolo ordinario de traslados, como el aplicado en este caso, contempla que los presos preventivos sean agrupados en la prisión de Valdemoro antes del traslado. En las conducciones ordinarias a Cataluña lo previsible es que se haga escala en la en la cárcel zaragozana de Zuera.

La previsión del Ministerio del Interior es que los seis primeros encausados ingresen "previsiblemente entre el miércoles y el jueves en centros penitenciarios dependientes de los Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña". Form, Turull y Rull lo harán en días sucesivos.

Fuentes penitenciarias catalanas han añadido que tras recibir el lunes comunicación oficial del traslado por parte del Gobierno central, se ha acordado que los políticos varones ingresarán en la cárcel de Lledoners en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), mientras que la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa irán a la cárcel de Puig de les Basses, en Figueres (Girona).

Los traslados se producen después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa por el 'procés' soberanista, determinase que "no existe razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto, estando la decisión sujeta a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considere de aplicación".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este martes en una entrevista radiofónica que el traslado se había iniciado y que no había hasta ahora "ningún incidente". "Tengamos confianza en el conjunto de las instituciones. No podemos generar ninguna desconfianza porque no tenemos razón para generar desconfianza", ha defendido.