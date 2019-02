Forn acusa a Fiscalía de hacer "relatos peliculeros" de cómo tuvo que salir la secretaria judicial por el tejado

Actualizado 14/02/2019 15:14:05 CET

Niega haber dado órdenes a los Mossos en favor del 1-O pero avisó a Puigdemont de que habría "requerimientos" de Fiscalía para impedirlo

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero catalán de Interior Joaquim Forn ha acusado este jueves a la Fiscalía de elaborar "relatos peliculeros" en su escrito de acusación sobre los hechos que se juzgan en el Tribunal Supremo en relación con el proceso independentista, al tiempo que ha asegurado que no dio órdenes dirigidas a facilitar la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Forn, que viste traje y corbata y lleva en la solapa la insignia de la Generalitat, ha sido el segundo de los 12 acusados en declarar y a diferencia de su antecesor, el exvicepresidente Oriol Junqueras, sí ha optado por contestar a las preguntas del Ministerio Público. También ha adelantado que responderá a la Abogacía del Estado, pero no a la acusación popular que ejerce Vox.

Durante el interrogatorio, el fiscal Fidel Cadena se ha detenido durante unos minutos en las movilizaciones que se produjeron en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre de 2017, ya que Forn, en calidad de consejero de Interior, era el responsable de la seguridad y de los Mossos d'Esquadra.

En este punto, Cadena ha preguntado al acusado si sabe cómo tuvo que salir la secretaria judicial del edificio de la Consejería de Economía que se estaba registrando. En el escrito de Fiscalía se cuenta que tuvo que acceder por el tejado del inmueble para llegar a un cine colindante. "Dicho así... desde la Fiscalía hacen relatos peliculeros", ha criticado el exconsejero.

COMPROMISO CON LA CONSULTA

Cadena ha comenzado su interrogatorio enumerando todas las resoluciones del Tribunal Constitucional que declararon ilegales las leyes de desconexión y de referéndum y preguntando al acusado si las conocía. Forn ha contestado que sí y ha querido dejar claro que las acató, pero que su compromiso político estaba con la consulta independentista.

"Mi compromiso político es de apoyo al referéndum, siempre lo ha sido, pero también lo diferenciaba muy claramente de mis competencias como conseller. De la misma manera que defendía el referéndum, dejaba en manos de los Mossos el cumplimiento de todos los mandamientos judiciales", ha explicado, tras lo cual ha remarcado que "ningún acto de los Mossos fue contrario a la Constitución".

Pero al mismo tiempo, el exconsejero de Interior ha afirmado que el Gobierno de Carles Puigdemont "creía estar avalado por varios principios legales" para organizar el 1-O y, al igual que Oriol Junqueras, ha insistido en que la celebración de una consulta así no está tipificada como delito en el Código Penal.

Forn ha relatado que cuando fue nombrado consejero, en junio de 2017, se reunió con Puigdemont y le transmitió que "apoyaba el compromiso del referéndum", pero le advirtió de que era "consciente" de que podría haber "algún requerimiento" de la Fiscalía para impedir la organización de la consulta y que los Mossos "tendrían que cumplir". "Me dijo que lo entendía y que no me preocupara", ha manifestado.