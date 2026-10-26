Frente Amplio y Podemos celebran la victoria de Lula y llaman a vencer también a la ultraderecha en España

El diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, durante un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en el parque Cuartel Huertas, a 25 de octubre de 2026, en Móstoles, Madrid (E - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio y Podemos han celebrado la victoria del actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el país norteamericano.

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha felicitado a Lula a través de la red social 'X' y ha proclamado que Brasil ayer hizo historia, al vencer a la ultraderecha, y que en los comicios del 29N le toca "tomar el relevo" a España.

Su homóloga en Podemos, la exministra Irene Montero, ha dado la enhorabuena a Lula y al pueblo brasileño "por esta hermosa victoria frente a los dueños del mundo", que "la humanidad entera celebra".

Mientras, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha augurado que después de la derrota del candidato de ultraderecha Flávio Bolsonaro le tocarán perder en elecciones al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al los candidatos de Vox y PP a las elecciones generales españolas, Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente.

"MAÑANA PIERDE TRUMP"

"Hoy gana Brasil, mañana pierde Trump, después ganamos España", ha vaticinado el cabeza de lista de Frente Amplio en Madrid en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press, en el que ha destacado que "ni todo el poder tecnológico y financiero, ni las injerencias del sionismo, ni las amenazas de Trump han podido con la fuerza de los de abajo". "Lula ya es leyenda", ha apostillado Delgado.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha aseverado que la victoria de Lula es la de la clase trabajadora "frente al fascismo". "Brasil (también Serbia) envían un mensaje claro. Estamos en disputa frente a los reaccionarios. Y en España con Frente Amplio les vamos a volver a ganar", ha zanjado.

Mientras, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también ha dado la enhorabuena al pueblo de Brasil, porque no solo ganan unas elecciones, sino que también "ganan al imperialismo, a los genocidas, a los tecnoligarcas y a los amos de un mundo que hay que cambiar de arriba a abajo".

Lula da Silva ha celebrado su victoria con un discurso en el que ha reivindicado el triunfo de la democracia frente al "negacionismo" y ha delineado las prioridades de su nuevo mandato: la regulación de las plataformas digitales, la educación tecnológica y protección de la sanidad y un papel activo del Gobierno federal en la seguridad pública.

Ha logrado un nuevo mandato tras imponerse con el 51,79% de los votos válidos (64,2 millones) frente al 48,21% (59,8 millones) del candidato ultraderechista --e hijo del expresidente Jair Bolsonaro-- Flávio Bolsonaro. Con este resultado, el líder progresista protagoniza un hito histórico, al ser el primer candidato desde el retorno de la democracia en Brasil que logra revertir una desventaja tras quedar segundo en la primera vuelta para hacerse finalmente con la Presidencia.