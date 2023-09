Fundación Fernando Buesa critica los "estériles discursos" de EH Bildu sobre su "empatía hacia las víctimas"

BILBAO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Fernando Buesa ha criticado los "estériles discursos" de EH Bildu sobre su "empatía hacia las víctimas" y ha acusado a la coalición soberanista de seguir "legitimando por activa y por pasiva el terrorismo de ETA".

La fundación se ha pronunciado de esta forma después de que, este martes, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Metxe Aizpurua, haya asegurado que la polémica generada por las declaraciones del coordinador general de su formación, Arnaldo Otegi, aplaudiendo al remero de Urdaibai que el pasado domingo recordó a los presos de ETA, es "estéril". "No creo que debamos entrar en polémicas estériles, y no voy a entrar, porque esto que se ha creado no es más que eso", ha dicho.

Posteriormente, y en un post difundido en redes sociales, la Fundación Fernando Buesa ha respondido a la diputada que "estériles son vuestros falsos discursos cuando habláis de empatía hacia las víctimas".

"Seguís legitimando por activa y por pasiva el terrorismo de ETA. Lo hacéis cada vez que apoyáis y homenajeáis a los presos, como si fueran héroes y mártires", ha concluido.