Fundación Miguel Ángel Blanco quiere que la juventud conozca el asesinato del edil a manos de ETA en su 25 aniversario

Insta a los ayuntamientos, especialmente a los vascos y navarros, a recordar su figura en sus plazas y calles

BILBAO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Miguel Ángel Blanco conmemorará durante próximos meses el 25 aniversario del secuestro y asesinato a manos de ETA del que fuera concejal del PP de Ermua, en julio de 1997, con una serie de iniciativas con las que pretende, entre otras cosas, "terminar con el desconocimiento de la juventud" sobre el joven político vasco secuestrado y asesinado por ETA, y pedirá a la ciudadanía que le ayuden a transmitir su memoria.

La Fundación en memoria del edil también insta a a los ayuntamientos, especialmente a los vascos y navarros, a recordar la figura de Miguel Ángel en sus plazas y calles. Su campaña para lograr estos objetivos, que desarrollará bajo el lema 'La unidad a ti debida', tendrá como imagen la obra del artista vasco José Ibarrola.

En un comunicado, este colectivo ha informado de que tiene como objetivo "acercar la figura del político vasco a los más jóvenes" a través de una microsite que se ha lanzado para la ocasión (https://xxvaniversario.fmiguelangelblanco.es/).

"Queremos reivindicar la memoria de un joven que fue secuestrado y asesinado por la banda terrorista ETA únicamente por defender la democracia y la libertad en el País Vasco y en España", ha asegurado Cristina Cuesta, directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco.

En este sentido, ha precisado que la Fundación "quiere contar la historia de Miguel Ángel a los más jóvenes porque muchos la

desconocen y porque los principios que defendió son los que unen a la mayoría de los españoles".

"Pedimos a las familias que hablen de Miguel Ángel Blanco en sus casas, que cuenten a sus hijos quién fue y por qué ETA le asesinó. No puede ser que el 60% de los jóvenes españoles no sepa identificar la figura de Miguel Ángel", ha explicado Marimar Blanco, presidenta de la Fundación y hermana de la víctima mortal de la banda terrorista.

Para ello, la Fundación pone a disposición de la sociedad, las instituciones y los medios de comunicación una microsite para dar a conocer la figura del edil del PP de Ermua. La página web incluye

material fotográfico y audiovisual que ayuda a narrar aquellos días de julio de 1997 en los que Miguel Ángel fue asesinado y el 'Espíritu de Ermua' que surgió.

También cuenta con una sección en la que se van a incluir durante estos meses todos aquellos proyectos e iniciativas que se van a desarrollar para homenajear a Miguel Ángel Blanco, y otra sección de actualidad en la que se contarán todas las actividades de la Fundación relacionadas con el aniversario.

MAPA DE LA MEMORIA

Una sección importante de la microsite será el mapa de la memoria en el que se pueden ver los más de 100 espacios públicos en España que incluyen calles, plazas, etc, para recordar a Miguel Ángel. "Hemos mandado una carta a todos los alcaldes de las capitales de provincia que

no tienen un espacio público dedicado a Miguel Ángel para pedirles que lo incluyan en sus ciudades. No es aceptable que en el País Vasco únicamente haya cuatro espacios dedicados a Miguel Ángel, dos de ellos en Ermua, una placa en la universidad donde estudió y otro en un

municipio de Álava, Navaridas, promovido por la propia Fundación, y en Navarra ninguno", ha denunciado Cuesta.

De esta forma, ha explicado que quieren "actualizar y difundir los principios que unieron a los españoles hace casi 25 años en la

defensa de la democracia constitucional contra el fanatismo y la intolerancia, el valor de la vida humana y la pluralidad ideológica". "Miguel Ángel Blanco es un símbolo de Libertad, una referencia ética y política de convivencia", ha concluido.