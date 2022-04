La Fundación Mujeres por África celebrará en mayo en Madrid una cumbre con la participación de la Reina y Sánchez

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mujeres por África celebrará del 19 al 20 de mayo en el campus de la UNED la cumbre 'Los puentes de las mujeres', que reunirá en varias mesas de debate a destacadas personalidades como la Reina Letizia, Ana Botín, Nadia Calviño, Michelle Bachelet o Dilma Rousseff. La organización espera que las conclusiones finales sean tomadas en cuenta y aplicadas por las instituciones internacionales.

También participarán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, entre otros.

"Trataremos de implicar a todo el mundo y a todas las instituciones, y por supuesto al Gobierno de España, a la Unión Europea y a Naciones Unidas", ha asegurado este martes, en un encuentro con la prensa para anunciar la lista de participantes, la presidenta de la Fundación, María Teresa Fernández de la Vega, exvicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Consejo de Estado.

El 19 de mayo participarán en esta cumbre internacional, entre otras mujeres, la reina Letizia; la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, o la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

También figuran en la lista la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff; la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan; la exministra de Educación de Nigeria, Obiageli Ezekwesili, o la exministra española de Ciencia e Innovación Cristina Garmendia.

Ese mismo día asistirán a las mesas de debate la presidenta de la Fundación para el Desarrollo Comunitario, Graça Machel (viuda de Mandela); la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous; la directora regional de ONU Mujeres para Latinoamérica y El Caribe, María-Noel Vaeza.

Los puntos de debate fijados para la primera jornada serán el avance democrático desde el sur del planeta, la economía para un desarrollo inclusivo, las políticas sociales, la igualdad en la vida pública, los retos globales o el empoderamiento económico y digital.

SE GRABARÁ UNA PELÍCULA

El día siguiente, el 20 de mayo, participarán en un panel sobre el formato audiovisual como aliado de la causa de las mujeres cuatro directoras africanas de cine, la tunecina Nadia El Fani, la congoleña Machérie Ekwa Bahango, la nigeriana Nadine Ibrahim y la namibia Desiree Kahikopo-Meiffret, quienes colaborarán con la directora española Inés París en rodar un largometraje sobre el evento.

A continuación habrá una mesa sobre el papel de las mujeres en la comunicación que será conducido por la periodista Pepa Bueno y que contará con periodistas de Sudáfrica, Nigeria, Uganda y Tanzania.

Por último, y antes de la lectura del documento 'Propuestas de las mujeres del sur para el cambio global', que dará fin a la cumbre, habrá un resumen público de los principales puntos incorporados como referencias al documento y que comunicará la representante de ONU Mujeres en Colombia, Bibiana Aído, que fue ministra de Igualdad.

El 19 de mayo, además de Sánchez y Albares, participarán el consejero permanente del Consejo de Estado y ponente de la Constitución, Miguel Herrero; el Alto Representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones y exministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y el rector de la UNED, Ricardo Mairal.

Las jornadas tendrán lugar en el salón de actos Emilio Lledó del Edificio Humanidades, en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

VIOLENCIA, DESIGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN

"Esta no es una conferencia cualquiera, es otra cosa: es una década y quiere proyectarse, como mínimo, sobre la próxima década. Queremos que todo el mundo se sienta implicado, nadie puede decir a mí no me toca, porque la paz y el progreso tocan a todo el mundo", ha destacado Fernández de la Vega en la reunión de presentación.

Según la Fundación, que cumple diez años, a nivel internacional las cosas no van bien para las mujeres porque "sigue habiendo mucha violencia, desigualdad y discriminación" en la sociedad, que será "más grata" si se transforma y acaba con estos problemas.

Fernández de la Vega ha llamado a seguir estrechando redes de solidaridad. "Las mujeres siempre hacemos puentes de intercambio y comunicación, cada una con su objetivo y su visión, pero para compartir, siempre juntas", en Europa, Latinoamérica y África, ha reclamado.