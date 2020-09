Gabilondo ve "descorazonadora" ampliación de restricciones: "No pidamos ayuda y cuando nos la dan, no la recibimos"

"De esta situación saldremos, pero si la presidenta reorienta y rectifica su actitud, porque no es la que esperamos", ha señalado

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en al Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha tachado de "descorazonadoras" las nuevas restricciones anunciadas este viernes por el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, ya que entiende que no siguen las recomendaciones hechas en el seno de las mesas de coordinación Madrid-Estado: "No pidamos ayuda y cuando nos la dan, no la recibimos".

"La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, desatiende las recomendaciones que desde luego contravienen lo que las personas que tienen capacidad científica y solvencia para proponer. Cuando se dan indicaciones tienen que ser claras y se transmitan generando confianza y no incertidumbre", ha reprochado el socialista en los pasillos de la Asamblea de Madrid.

Asimismo, ha cargado contra unas medidas que eran "de difícil aplicación y que han tenido una mala gestión", lo que ha provocado "desazón social". Entiende que la "esperanza generada" el pasado lunes con el acuerdo de colaboración e implicación mayor del Ejecutivo estatal en la gestión de la pandemia en la región, "se ve defraudada por la decisión del Gobierno de Madrid hoy, que no considera adecuado responder a esas recomendaciones".

En este punto se ha dirigido directamente a Ayuso para pedirle que aborde "de manera global la crisis" porque no es "una cuestión progresiva". Este viernes se han sumado ocho áreas básicas de salud a las restricciones que entraron en vigor el lunes y en las que se contemplaban 37 zonas.

"Esta es una cuestión de Estado y hay que trabajar coordinadamente y no es una estrategia política, es el modo único de poder trabajar en las autonomías. No sé qué ocurre con el Gobierno de Madrid, que tiene una cierta percepción de que puede tomar decisiones por sí misma, luego ve que no puede y pide auxilio y cuando vienen a asesorarle no se deja asesorar", ha reprochado Gabilondo, quien ha adelantado que ahora "volverá el discurso de que Madrid es perseguido". "Es desazonante, de esta situación saldremos pero si la presidenta reorienta y rectifica su actitud, porque no es la que esperamos", ha zanjado.

"LAS RESTRICCIONES TIENEN QUE APLICARSE A TODA LA REGIÓN"

Por su parte, el portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, ha asegurado que las medidas "no tienen lógica epidemiológica" porque "no se puede aislar" zonas de Madrid de otras; especialmente cuando la región tiene "más de 770 casos por cada 100.000 habitantes".

"Las medidas de restricciones tienen que aplicarse a toda la región o no serán entendibles ni por los técnicos ni por la ciudadanía, que no puede ver que a un lado de la calle se abre el bar y al otro esté cerrado", ha lanzado.

Asimismo, ha solicitado, como hiciera el pasado viernes Gabilondo, que las restricciones vayan aparejadas de medidas de refuerzo sanitario como la contratación de rastreadores; una figura que ahora mismo no es efectiva por la transmisión comunitaria, pero "hay que estar preparados" para cuando se contenga y baje la incidencia.

En esta clave, ha admitido que la edad de los casos y la mortalidad es más baja, pero ha alertado de que los casos de coronavirus están saturando el sistema sanitario. "El Covid está aquí, pero sigue habiendo infartos, sigue habiendo fracturas, sigue habiendo tumores... El cuello de botella lo que hace es que el sistema hospitalario está bloqueado y los centros de salud a medio gas", ha concluido.



