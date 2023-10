Gamarra, tras abrirse CC a apoyar a Sánchez: "Es un partido que tiene legitimidad para tomar sus decisiones"

Dice que "si hay que poner en la balanza amnistía o repetición electoral", opta por la repetición para que decidan los españoles



MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves en relación con el anuncio de Coalición Canaria dejando abierta la puerta a apoyar a Pedro Sánchez en la investidura, que esa formación que preside Fernando Clavijo tiene "toda la legitimidad para tomar sus decisiones".

Así se ha pronunciado Gamarra en una rueda de prensa en el Congreso al ser preguntada expresamente cómo valora el PP que Coalición Canaria pueda apoyar la investidura de Pedro Sánchez. En Canarias, CC y el PP sellaron un acuerdo para un Gobierno de coalición tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Clavijo se ha abierto a que Coalición Canaria apoye una investidura del líder del PSOE para convertir a Junts en "un actor secundario", todo ello pese a que ha calificado a la posible ley de amnistía como inmoral.

"Coalición Canaria está en disposición de convertirlo (a Junts) en un actor secundario. Así, el voto afirmativo de Junts dejaría de ser relevante", ha explicado, para añadir hasta el momento nadie le ha contactado desde el PSOE de cara a pedirles su apoyo.

"ES UN PARTIDO QUE TIENE SU INDEPENDENCIA"

Gamarra ha indicado que Coalición Canaria es un partido que "tiene su independencia". "Evidentemente es un partido que tiene toda la legitimidad para tomar sus decisiones", ha abundado, para añadir que habrá que ver cómo avanza la investidura.

Dicho esto, Gamarra ha reclamado de nuevo que la presidenta del Congreso, Francina Argengol, ponga ya fecha a la investidura porque, según ha dicho, no puede ser "marioneta" de Pedro Sánchez y de Carles Puigdemont. "Yo creo que el primer ejercicio lógicamente de práctica democrática en una investidura es poner fecha a la misma", ha abundado.

Además, ha indicado que no hay fecha para una reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en el marco de la ronda de consultas que va a celebrar el candidato socialista para su investidura. "No hay todavía fecha para ese encuentro", ha indicado.

ABOGA POR LA REPETICIÓN ELECTORAL

La secretaria general del PP ha resaltado que la amnistía, "además de estar fuera del ámbito constitucional, supone reconocer que España no es una democracia plena y que era legítimo lo que hicieron un grupo de políticos independentistas en 2017 de los que hoy depende la investidura de Sánchez".

Según Gamarra, hay muchas posibilidades para evitar la repetición de las elecciones y la conformación de Gobierno, pero "la única que no es digna" es la que no ha sido avalada en las urnas y pasa por "la amnistía para que un prófugo de la Justicia vuelva a España y no rinda cuentas.

"Si hay que poner en la balanza amnistía o repetición electoral, repetición electoral para que sean los españoles los que digan si quieren amnistía o no, porque esto no ha sido sometido a las urnas ni los españoles han legitimado a nadie para usar esa vía", ha manifestado.

PACTO CON JUNTS PARA EVITAR LA REPETICIÓN ELECTORAL

Al ser preguntada por las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo asegurando que se pactó con Vox en algunas CCAA para evitar la repetición electoral y si esas palabras son comparables con la decisión de Sánchez de buscar el apoyo de Junts para no ir de nuevo a las urnas, Gamarra lo ha rechazado de plano y ha afirmado que "no es para nada comparable". "Querer comparar esto es querer justificar algo que es injustificable como es la amnistía", ha aseverado.

En este punto, ha indicado que el jefe del Ejecutivo en funciones no cita la palabra amnistía porque no puede "mirar a los ojos a los españoles y decirles qué está haciendo" porque es lo "contrario" de lo que incluía su programa electoral.

"Querer comparar estas dos situaciones es, como está haciendo el PSOE y Pedro Sánchez en primera persona, es tomar a los españoles por tontos", ha resaltado, para insistir en que no solo no es equiparable sino que es "absolutamente antagónico, porque uno está dentro del marco constitucional y el otro no".