Gamarra confía en las explicaciones que dará el Gobierno sobre el espionaje de Pegasus: "Nosotros no elucubramos"

Reclama "transparencia" al Ejecutivo e insiste en que su partido no entra en suposiciones cuando está "en juego" la democracia

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha emplazado al Gobierno de Pedro Sánchez a ofrecer explicaciones con "transparencia" sobre el supuesto espionaje a líderes independentistas a través del sistema Pegasus, pero se ha mostrado convencida de que con esas aclaraciones "se despejarán todas las dudas". Dicho esto, ha recalcado que el PP no entra ni en "suposiciones" ni "elucubraciones".

"Creo que lo importante es la transparencia y que el Gobierno dé las explicaciones oportunas en los ámbitos correspondientes", ha declarado Gamarra al ser preguntada expresamente cuál es la posición del PP durante una conferencia-coloquio en el Club Siglo XXI.

La dirigente del PP ha afirmado que la posición del PP es "siempre de responsabilidad" y ha señalado que su partido "confía enormemente en el Estado de Derecho", aludiendo además a "lo importante que son las políticas de Estado".

"No entramos en aquello en lo que algunos dicen supuesto, etc, sobre todo cuando lo que está en juego es nada más y nada menos que nuestra democracia. Evidentemente no elucubramos sino que creemos y estamos convencidos que desde la transparencia y las explicaciones que dé el Gobierno se despejarán todas las dudas que pueda haber en torno a este caso", ha enfatizado.

"YO CONFÍO EN LAS EXPLICACIONES DEL GOBIERNO"

Al ser preguntada después si confía en las explicaciones del Gobierno, Gamarra ha asentido y ha añadido: "Yo confío en las explicaciones del Gobierno, por supuesto. Y cuando las tenga, todas ellas, si tenemos alguna duda, lo trasladaremos. Pero esa es la clave cuando se habla de algo de este calado", ha manifestado.

En este sentido, la también portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha mostrado su confianza en esas aclaraciones que dará el Ejecutivo. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, remitió este martes a una comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para informar a los grupos parlamentarios si estos lo requieren.

"Si me dicen a quién voy a creer antes, voy a creer siempre antes a mi Gobierno, porque es el Gobierno de España y los españoles que cualquier otro planteamiento que esté basado en suposiciones", ha manifestado Gamarra.

El Gobierno ha asegurado que no tiene "nada que ocultar" sobre el caso del espionaje, según dijo este martes la ministra portavoz, que subrayó además que en España ni se espía ni se escuchan las comunicaciones "si no es al amparo de la ley y del derecho".

La ministra de Defensa ha solicitado comparecer en el Congreso y allí podrá dar explicaciones a los grupos parlamentarios pese a que la comparecencia versa sobre la Brújula Estratégica de la Unión Europea aprobada recientemente, según han informado a Europa Press fuentes de su Departamento.