Gamarra dice que Iglesias influye al PSOE en la negociación del CGPJ: "Podemos no puede formar parte de las mismas"

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, influye al PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha recordado que su formación ha exigido que Unidas Podemos no puede estar en las negociaciones.

"Cuando se cumplan, será posible el acuerdo. Ninguna de las tres --condiciones-- se están cumpliendo", ha dicho la dirigente 'popular' en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha acusado al titular de Justicia, Juan Carlos Campo, de trasladar "mensajes constantemente" sobre la renovación del CGPJ "que no están en el ámbito de la realidad y normalidad".

Así, Gamarra ha defendido que, aunque "la relación se mantenga", no significa "que no esté detrás también Podemos". "Es un acuerdo, no con el Gobierno, sino parlamentario", ha insistido la portavoz parlamentaria, quien ha recalcado que si detrás de la negociación "está participando" Iglesias "evidentemente no se cumplen esas condiciones". "Podemos no puede formar parte de las mismas", ha subrayado.

En este sentido, ha explicado que "no hace falta que alguien esté presente en la mesa para que esté influyendo en la negociación". Gamarra ha afirmado, además, que ni PSOE ni Unidas Podemos "han paralizado" la tramitación de la reforma de la elección de los vocales del CGPJ que registraron en el Congreso de los Diputados.

Campo anunció en un desayuno informativo organizado por Europa Press que el acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces "sólo falta hacerlo público", si bien ha agregado que esta circunstancia también "forma parte del acuerdo", por lo que no puede poner fecha a dicho anuncio. Por ello, el ministro volvió a reclamar al PP que "sea un partido de Estado" y facilite la consecución de este pacto.

Por su parte, Gamarra aseguró que "no es verdad" que haya un acuerdo para renovar CGPJ como apuntó el ministro de Justicia y ha recordado que su partido sigue manteniendo sus requisitos, que pasan por dejar fuera a Podemos de este proceso, retirar la reforma judicial que PSOE y Unidas Podemos registraron en la Cámara Baja y avanzar en la despolitización de la Justicia.