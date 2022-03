Gamarra echa en cara al Gobierno que no concrete ninguna medida ni actúe ya: "No se han cubierto las expectativas"

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso y coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, ha echado en cara al Gobierno que no actúe ya y que tampoco les haya planteado medidas concretas en la reunión que han mantenido para debatir propuestas que permitan paliar la crisis provocada por la subida de precios en medio de la guerra de Ucrania.

"No se han cubierto las expectativas que teníamos ante la necesidad de la inmediatez y la concreción de medidas", ha proclamado Gamarra tras ese encuentro con la vicepresidenta Nadia Calviño y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Por parte del PP han acudido también la responsable económica del partido, Elvira Rodríguez, el portavoz adjunto en el Congreso, Mario Garcés, el secretaria general del Grupo Popular, Guillermo Mariscal, y la diputada Isabel Borrego.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Gamarra se ha quejado de que el Ejecutivo no les haya trasladado "ninguna medida concreta en ningún aspecto ni ningún ámbito" y ha destacado que el PP sí que ha puesto encima de la mesa propuestas "urgentes" para garantizar el poder adquisitivo de las familias, relacionadas sobre todo con la fiscalidad.

PARALIZAR CUALQUIER SUBIDA DE IMPUESTOS

Así, ha planteado bajar el IVA del combustible del 21 al 4% y el "recorte" del impuesto especial, como una "medida temporal"; deflactar el IRPF para ayudar a contener la inflación y las familias puedan seguir consumiendo; y abordar la racionalización del gasto público y revisar los Presupuestos Generales del Estado.

Gamarra ha explicado que el PP también ha propuesto que todas las iniciativas que el Gobierno tenía en mente de subir impuestos "se paralicen y no se lleven a cabo". De la misma manera, ha defendido que no se suban las cotizaciones hasta que no se recupere el PIB prepandemia que tenían.

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))