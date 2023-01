Gamarra recomienda al PSOE someterse a su comité 'antibulos': "Estoy segura que reventarían la máquina de la verdad"

Dice que le hace "gracia" la iniciativa porque Sánchez tiene "cierta alergia a la verdad" y lleva a su espalda una "colección de mentiras"



MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha recomendado este miércoles al PSOE someterse al comité para "desmentir bulos" que ha anunciado y se ha mostrado convencida de que "reventaría la máquina de la verdad". Así, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se caracteriza por "cierta alergia a la verdad" y tiene una "colección de mentiras", como que "no gobernaría con Podemos", "no pactaría con Bildu" o traería a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Así se ha pronunciado Gamarra al ser preguntada cómo valora esta propuesta anunciada hace unos días por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, sobre la creación de un "comité contra la desinformación de la derecha" con el objetivo de "desmentir los bulos" que, en su opinión, difunden el PP y Vox y que pueden afectar a la campaña electoral.

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha confesado que le ha hecho "mucha gracia esta iniciativa del Partido Socialista". "Creo que el primero que se tendría que someter a ese comité del bulo sería él mismo porque son absolutos especialistas en ello", ha apostillado.

PONE DE EJEMPLO LO OCURRIDO EN CASTILLA Y LEÓN

Como ejemplo de ello ha citado la polémica abierta en Castilla y León tras las declaraciones de Vox sobre las medidas en embarazos porque el propio presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho "esto es falso, no existe el protocolo y no se va a hacer" pero el Gobierno "lo sigue estirando" y "le siguen dando veracidad". "Este sería el primer bulo en este sentido", ha enfatizado.

Dicho esto, Gamarra ha recomendado a los socialistas que se apliquen ellos mismos ese comité. "Les invitaría a que se sometan ellos mismos a la máquina de la verdad. Estoy segura que la reventaban porque si por algo se caracteriza el Gobierno y Pedro Sánchez es por cierta alergia a la verdad", ha manifestado.

En este punto, ha recalcado que el jefe del Ejecutivo está haciendo "lo contrario de lo que le prometió a los españoles que iba a hacer y ha avisado que a los españoles no les va a dar "amnesia" y no se van a olvidar de sus promesas como que no gobernaría con Podemos, no pactaría con Bildu o traería a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

"Con esta colección de mentiras es muy difícil que intenten convencer a los españoles a través de un comité antibulo de que ellos siempre dicen la verdad porque creo que esto no pasa la prueba del algodón", ha concluido la también portavoz del Grupo Popular en el Congreso.