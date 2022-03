Gamarra saluda la "rectificación" de Sánchez con Ucrania y ofrece el apoyo del PP frente a Podemos para ir juntos

"No tenga miedo a comportarse con dignidad en esta guerra", demanda, para defender el presupuesto en Defensa y más compromiso con la OTAN

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha saludado este miércoles la "rectificación" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al anunciar que España entregará material militar ofensivo a la resistencia ucraniana y ha ofrecido el apoyo del PP frente a sus socios de Podemos para "comportarse con dignidad" y "recorrer juntos" ese camino.

"Pide unidad y nosotros estamos dispuestos a trabajar con ella y por ella. Queremos que usted también esté a la altura de las circunstancias", ha espetado Gamarra al jefe del Ejecutivo en el Pleno del Congreso monográfico que debate la situación de Ucrania, una intervención que ha arrancado condenando la "brutal, ilegal e injusta invasión que ha sufrido el pueblo de Ucrania" y expresando sus condolencias por los fallecidos.

Gamarra, que acaba de ser nombrada coordinada general del PP hasta el congreso extraordinario de abril, ha afirmado que son un "partido de Estado a la altura de su responsabilidad", pero ha recalcado que también exige esa responsabilidad al Gobierno porque, según ha dicho, "hasta ahora" el compromiso de Sánchez con Ucrania "ha sido el más bajo de todos los grandes países de la UE".

"Somos la cuarta potencia del euro y en lugar de enviar material militar para repeler una invasión, hasta el momento lo único que ha enviado es guantes y gel hidroalcólico. Nos anuncia cambios y envío de material ofensivo y nos gustaría que hoy aquí nos lo concretara", ha asegurado, para añadir que espera que "este cambio" sea la "hoja de ruta" que a partir de ahora va a seguir el Ejecutivo.

"NO FALLE NI AL PUEBLO DE UCRANIA NI AL PUEBLO DE ESPAÑA"

Gamarra ha subrayado que la ayuda militar a Ucrania, que toda la sociedad española apoya, está "condicionada" por la alianza de Sánchez con Podemos. "Apoyamos su rectificación y le decimos: 'hágalo con rectificación' y no como lo hacía hace dos días en televisión, donde no lo negaba", ha resaltado.

La dirigente del PP ha aconsejado a Sánchez seguir los pasos de la socialdemocracia europea, que ha apostado decididamente por defender los valores occidentales de la democracia y el Estado de Derecho, poniendo en valor la actuación del canciller alemán.

"No tenga miedo a comportarse con dignidad en esta guerra y si sus aliados de coalición le fallan, no se preocupe en esta cuestión. Recorreremos juntos este camino, pero usted no falle ni al pueblo de Ucrania ni al pueblo de España", ha proclamado.

APOYO A LA OTAN Y PRESUPUESTO EN DEFENSA

Gamarra ha indicado que "la paz no se preserva con el mero hecho de desearla" porque hay "quien no tiene límites" y no atiende a las normas y renuncia al diálogo para solucionar conflictos. "El mal existe, los enemigos de la democracia, de la libertad y de la civilización existen. Existe Putin", ha enfatizado.

Por eso, ha dicho que lo ocurrido es "una dura lección" para los que piensan que las política de defensa y de seguridad son "superfluas" y que se puede "contraponer el presupuesto militar al de las políticas sociales", olvidando que "sin seguridad no hay Estado de Bienestar".

Gamarra ha asegurado que el ataque de Putin ha sido a una nación "militarmente débil" que no forma parte de las grandes alianzas políticas ni militares porque en el pasado aceptó desarmarse de sus recursos nucleares. "Pero Kiev es hoy el corazón de Europa y Ucrania es el símbolo de nuestros valores", ha indicado.

En este punto, Gamarra ha señalado que la expansión de la OTAN al este fue "una buena idea que la realidad ha confirmado" y ha añadido que, en estos tiempos de revisionismo internacional por pare de Rusia y China, es "necesario redoblar" ese compromiso con la Alianza Atlántica y "revisar y reforzar decididamente" todas las capacidades militares.

También ha defendido que España cumpla con la responsabilidad que España adquirió en el año 2014 para que el presupuesto en defensa alcance el 2% del PIB porque, a su juicio, no hay que verlo como un gasto sino como una inversión en libertad, seguridad y democracia.

"No podemos olvidar que los europeos tenemos ahora mismo todas nuestras fronteras desestabilizadas", ha avisado.

"MÁS FIABLE" EL APOYO DEL PP QUE EL DE PODEMOS

Gamarra ha tendido de nuevo la mano a Sánchez para ir juntos en esta crisis pero le ha recalcado que para que haya una "verdadera política de Estado" es necesario "mantener los canales de comunicación abiertos" porque una política de Estado no es una conversación puntual sino trasladar "de forma permanente información e incluso no dudar en buscar corresponsabilidad en la toma de decisiones".

"Nosotros estamos dispuestos a ello", ha apostillado, quejándose de que eso no haya ocurrido hasta ahora cuando es "más firme y fiable" el apoyo del PP que "la oposición a la OTAN y los titubeos a la defensa de Ucrania que manifiestan" algunos miembros del Gobierno, en alusión a los ministros de Podemos.

Tras asegurar que espera que el Gobierno "esté a la altura" porque es hora de que España "juegue en el tablero internacional en la posición que le corresponde", ha afirmado que España debe recuperar "peso y credibilidad internacional que permita tener una relación real y no ficticia con EEUU", que hasta ahora ha dejado "al margen" al Ejecutivo español.

Gamarra, que ha subrayado que el apoyo del PP es "exigente", ha pedido al Gobierno que siga impulsando en el seno de la UE "todas las sanciones que sean necesarias a Rusia y a las naciones que apoyan esta invasión".

"Hemos de mantener la unidad en el seno de la UE y sabemos que no es fácil porque es innegable que las sanciones económicas impuestas a Rusia pueden derivar en consecuencias negativas para nuestras economías", ha señalado, para avisar que deben estar preparados para adoptar "medidas compensatorias y equilibradoras" en aquellos sectores que puedan verse afectados.

"PUTIN NO VA A PARAR" Y "AMENAZA" A OTRAS NACIONES

Gamarra ha indicado que deben revisar qué ha fallado poruqe Ucrania lleva semanas pidiendo material militar pero también defensivo como cascos o chalecos antibalas. "Y no hemos sido ágiles ni hemos estado a la altura de las circunstancias. Debemos hacer autocrítica y rectificar. Esperemos que su discurso de hoy sea una enmienda a la totalidad de esa actitud", ha resaltado, para agregar qeu "la realidad es que se ha dejado indefensa a Ucrania".

La portavoz parlamentaria del PP ha asegurado de que Putin "no va a parar" y ha advertido de que sus "amenazas ya apuntan directamente a la soberanía e independencia de naciones como Lituania, Letonia, Estonia, Suecia o Finlandia".

Por eso, ha dicho que, en el ámbito de la OTAN, el PP apoya al Gobierno en el impulso y el incremento de la presencia militar de España su fuera requerido. "No tema por la posición de sus socios porque contará con el apoyo del PP y demostraría que España es un país fiable, cosa que hoy está en cuestión", ha manifestado.

Gamarra ha reconocido que es urgente un plan de ayuda humanitaria a la población civil ucraniana y un plan de contingencia para la acogida masiva de refugiados ucranianos que huyen de la guerra y ha subrayado que el PP ofrece ahí también el apoyo de sus CCAA y ayuntamientos que gobierna para recibir a esos refugiados, sobre todo a los más débiles.

Y ante el plan nacional de respuesta para el impacto de la guerra adelantado por Sánchez, ha dicho que espera que sea una "enmienda a la totalidad de lo que significó la comisión de reconstrucción" porque "aquel trabajo no sirvió para lo que anunció". Y en materia energética, ha apremiado al presidente a "pagar lo que debe a CCAA y ayuntamientos para hacer frente al shock energético", así como ampliar al gas las medidas fiscales que se han avanzado sobre electricidad.