García Castellón rechaza la recusación planteada por Villarejo y sigue al frente de la macrocausa que le investiga

Publicado 17/10/2019 14:58:46 CET

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha rechazado de plano el incidente de recusación presentado contra él por el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, al considerar que su intención de apartarle de la causa que le investiga alegando falta de imparcialidad carece de fundamento y es extemporánea. Sigue, por tanto, pilotando el caso Tándem.

En línea con la Fiscalía Anticorrupción, que informó la petición de Villarejo el miércoles con un escrito en el que proponía rechazarla de plano, el juez opta por no darle trámite al entender que está "basada en reiterar la discrepancia con unas valoraciones judiciales que pudieron ser o fueron revisadas en apelación" y está lleno de inexactitudes.

"Busca una quiebra completa de la competencia del instructor y no puede ser nunca motivo de recusación sin una distorsión grave del cuadro de competencias propias del juez natural en claro de abuso de derecho y fraude de ley sin que este artificio pueda servir en todo caso para retrasar la actividad instructora y menos aún, las declaraciones y comparecencia previstas en los próximos días", expone el auto.

Asimismo, el juez se refiere a las dos denuncias por prevaricación judicial que Villarejo adjunta a su escrito y que ha interpuesto los días 4 y 14 de este mes ante el Tribunal Supremo. Afirma que "la existencia de las mismas no es causa de recusación, no sólo por cuanto no se aporta documento alguno de admisión, sino y además por cuanto del mero examen formal de las mismas ya se puede aventurar su imposible viabilidad".

"La incoación efectiva y formal de proceso penal en su contra es un requisito ineludible, sin que pueda bastar la mera presentación de una querella para lograr el fin perseguido de apartarle de una causa", dice el auto, para recordar que en este caso, ni consta admisión a trámite ni es si quiera una querella, sino una denuncia.

PRÓRROGA DE PRISIÓN EL 30 DE OCTUBRE

En cuanto a la acusación de Villarejo respecto de que se estaba ocultando al procedimiento el contenido de determinadas grabaciones, el juez recuerda que su defensa ha estado presente "en todas las actas de desprecinto de las que tiene copia, conociendo exactamente todos los efectos que han sido intervenidos" y que "se encuentran bajo salvaguarda de la fe pública".

Añade que, en todo caso, el tratamiento que reciben determinados materiales afectos a la ley de secretos de Estado no fue del instructor, sino de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la misma instancia superior a la que Villarejo puede recurrir la inadmisión de su incidente de recusación.

Entretanto, está citado en la Audiencia Nacional el 30 de octubre para una vista en la que se revisará su situación de prisión provisional dado que cumple dos años en la cárcel de Estremera el próximo 5 de noviembre. Las acusaciones, según fuentes consultadas por Europa Press, van a pedir que se prorrogue su encarcelamiento preventivo, que podría extenderse otros dos años en tanto no medie juicio y condena.

Villarejo está investigado en la Audiencia Nacional por delitos de organización criminal, extorsión, blanqueo, cohecho y contra la Hacienda Pública, entre otros, por los 'trabajos' que habría estado desempeñando durante años para terceros y a cambio de grandes sumas de dinero prevaliéndose de su condición de funcionario público.