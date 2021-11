García Egea arremete contra los socialistas por pactar con la CUP para "echar" a Albiol: "Todo vale para el PSOE"

Terol censura la "doble vara de medir" del PSC por desalojar a Albiol sin ningún proceso judicial pero mantener a la imputada Nuria Marín

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha arremetido este lunes contra los socialistas catalanes por negociar con la CUP para "echar" de la Alcaldía de Badalona a Xavier García Albiol, igual que negocia con Bildu los Presupuestos Generales del Estado. A su entender, "todo vale para el PSOE".

Así se ha pronunciado después de que el líder del PSC en Badalona (Barcelona), Rubén Guijarro, se haya convertido en el nuevo alcalde de la ciudad tras haber prosperado la moción de censura para desplazar del cargo a Albiol por su aparición en los 'Pandora Papers'.

Todos los concejales de la oposición PSC (6), Guanyem Badalona (4), ERC (3), Badalona En Comú Podem (2) y Junts (1) han votado a favor de la moción, mientras que todos los del PP (11) han votado en contra. El nuevo gobierno local está constituido por PSC, ERC, Badalona En Comú Podem y Junts, mientras que Guanyem Badalona --que aglutina a la CUP-- ha descartado de momento entrar en el gobierno.

"En Presupuestos, con Bildu y para echar al ganador de las elecciones en Badalona, con la CUP. Todo vale para el PSOE", ha denunciado Gacía Egea en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

Más crítico se ha mostrado el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, quien ha afirmado que "la doble vara de medir del PSC es increíble y despreciable" tras comparar la situación de Albiol y de Nuria Marín, alcaldesa del PSC en L'Hospitalet.

Así, Terol ha recalcado que Albiol ha sido "desbancado de la alcaldía de Badalona sin haber ningún proceso judicial abierto en su contra, mientras que el PSC mantiene a Nuria Marín en el cargo "tras estar formalmente imputada", tras ser investigada por una supuesta trama de desvío de fondos en el Consejo Deportivo de L'Hospitalet.

ALBIOL: "PRIMER DÍA DE LA CUENTA ATRÁS"

En su intervención ante el Pleno municipal para debatir la moción de censura, Albiol ha asegurado que este lunes es el "primer día de al cuenta atrás, de la esperanza del 2023". "No tengáis la menor de las dudas de que vecinos y vecinas de Badalona de todos los barrios nos van a situar a todos en el lugar que merecemos en 2023", ha avisado.

Más cargos del PP han expresado a través de las redes sociales su apoyo a Albiol. La presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul, ha afirmado que "Badalona pierde un alcalde con mayúsculas" y ha añadido que Albiol puede contar con NNGG para recuperar la ciudad.

Por su parte, el exalcalde de Guadalajara Antonio Román ha subrayado que "socialistas, independentistas y comunistas quieren ganar en los despachos lo que no ganan en las urnas". "No tienen proyecto, solo el objetivo de echar al PP. No soportan que Albiol gane elección tras elección. ¡Fuerza para 2023!", ha proclamado.