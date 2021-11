García-Egea y Ayuso estarán el sábado en el Congreso del PP de C-LM, en pleno pulso por el control del partido en Madrid

El domingo será Casado el encargado de clausurar este cónclave, que reelegirá a Paco Núñez como presidente del partido en la región

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estarán el sábado en el XV Congreso del PP de Castilla-La Mancha para arropar en la reelección a Paco Núñez, si bien no está previsto que coincidan por el horario programado para sus intervenciones en el cónclave, según han avanzado a Europa Press fuentes 'populares'.

La presencia de ambos en el congreso castellanomanchego, que se celebra en la localidad de Puertollano (Ciudad Real), se produce en pleno pulso por el control del partido en Madrid y sin que la paz interna parezca cercana en este momento.

Esta pugna ha enfrentado abiertamente a García Egea y a Díaz Ayuso, quien incluso bloqueó en su WhastApp al 'número dos' del PP y otros cargos de la formación en Madrid. Pese a que esos puentes están rotos, sí que persiste una línea de comunicación entre Ayuso y Pablo Casado, aunque su relación de "amistad de 17 años se ha resentido" a raíz de este episodio, según fuentes del partido.

En principio, no está previsto que García Egea y Ayuso coincidan porque el primero se encargará de la apertura del cónclave de C-LM y la intervención de la presidenta madrileña se producirá después en una mesa. La sesión de clausura tendrá lugar el domingo a cargo del líder del PP.

De esta forma, Paco Núñez contará con un amplio respaldo de dirigentes del partido en su segundo congreso regional, después de que el pasado 7 de octubre de 2018 se alzara con el liderazgo de la formación imponiéndose a Carlos Velázquez para suceder a María Dolores de Cospedal.

UNA LUCHA POR EL PODER DEL PP DE MADRID

Ayuso lleva semanas reclamando adelantar la fecha del congreso regional del PP de Madrid para centrarse en preparar las elecciones a autonómicas y municipales de mayo de 2023. Sin embargo, 'Génova' ya ha dejado claro que no habrá adelanto, que se cumplirá el calendario aprobado por la Junta Directiva Nacional y que Pablo Casado "no se dejará presionar".

Hasta ahora, 'Génova' había venido defendiendo la llamada 'tercera vía', mostrando así su apoyo a la bicefalia por la que apostó en su día José María Aznar. Esperanza Aguirre rompió ese modelo entre 2004 y 2012 al acumular la presidencia de la Comunidad y la presidencia del partido en Madrid.

Y lo mismo hizo Cristina Cifuentes entre marzo de 2017 y abril de 2018. Tras su marcha, Mariano Rajoy optó por una gestora que puso en manos de Pío García Escudero y, poco después, Ana Camins fue elegida secretaria general a través de una Junta Directiva.

El propio García Egea ha apostado públicamente por esa 'tercera vía', ya que, a su entender, ese modelo de separar los máximos puestos orgánicos de responsabilidad del partido y los cargos institucionales "ha funcionado", según declaró el pasado 8 de septiembre.

A raíz del cruce de reproches entre 'Génova' y Sol, la dirección nacional del PP ha dado alas a una posible candidatura del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, un extremo que por ahora no está confirmado porque el regidor ha insistido en que "no toca" hablar de este asunto porque ese congreso no está convocado.

Si no hay acuerdo y no se cierra una candidatura de consenso, el partido estará abocado a unas primarias, una vía que rechazan muchos cargos del partido que consideran que eso puede llevar a abrir "en canal" el partido a tan solo un año de las elecciones autonómicas y municipales.

'GÉNOVA' REHUYE EL DEBATE SOBRE EL PP DE MADRID

La dirección nacional del PP busca rehuir el debate y ha decretado el silencio en los últimos días para rebajar la tensión en esta batalla interna, que preocupa cada día a más cargos del partido por el desgaste interno que está produciendo.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha manifestado este lunes desde Málaga que el congreso del PP de Madrid se va a desarrollar "en el marco de los plazos marcados por el máximo órgano entre congresos" y que se podrá presentar "quien estime oportuno, como siempre ha pasado en el Partido Popular".

"Como han podido comprobar en esta comparecencia, estamos centrados en buscar soluciones a los problemas reales de los españoles, en eso está el presidente Casado", ha dicho Montesinos al ser preguntado por este enfrentamiento en una comparecencia programada para hablar sobre las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que van a presentar desde su formación.