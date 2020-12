García Egea descarta "absolutamente" un acuerdo con el Gobierno para renovar el CGPJ antes de que acabe el año

Dice que "prefiere que el Consejo siga como está" antes que hacer una "mala negociación" que permita a Podemos entrar en este órgano

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha descartado "absolutamente" este martes la posibilidad de cerrar un acuerdo con el Gobierno antes de que acabe el año para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es más, ha advertido de que "prefiere" que este órgano "siga como está" a hacer una "mala" negociación que "permita que señores de Podemos entren a formar parte de instituciones en las que no creen".

En una entrevista en La Sexta, que ha recogido Europa Press, García Egea ha afirmado que el PP ha sido "transparente" en este proceso, poniendo encima de la mesa tres condiciones: dejar fuera a Podemos, avanzar en la despolitización de la Justicia y la retirada de la proposición de ley que registraron en el Congreso PSOE y Unidas Podemos parar rebajar la mayoría parlamentaria para renovar el Consejo.

Tras subrayar que el Gobierno tiene en su mano aceptar esas condiciones "sencillas y fáciles" para un acuerdo sobre la Justicia, ha hecho hincapié en dejar fuera a Podemos con el fin de que "no pinte nada" en este proceso, como ya ocurrió en la operación de fusión de Bankia y La Caixa.

"Escuchaba al ministro de Justicia decir que Podemos es socio del Gobierno. Pero no es socio del PP, no tiene nada que ver con el PP ni va a tener nunca nada que ver", ha aseverado, para recalcar que los "ataques" del partido morado a las instituciones deben hacer que no forme parte de este órgano.

Al ser preguntado expresamente si es probable que se cierre un acuerdo para renovar el CGPJ antes de que acabe el año, García Egea ha afirmado: "Lo descarto absolutamente". Preguntado después si podría ser después de las catalanas previstas para el 14 de febrero, no ha precisado y ha reiterado los tres requisitos que exige su partido para llevar a cabo esa negociación porque "el Gobierno hasta ahora no ha cumplido ninguna de las condiciones" del PP.

30 DÍAS DESDE QUE PSOE Y UP REGISTRARON SU INICIATIVA

Además, ha señalado que PSOE y Podemos no han retirado su "ley infame" registrada en el Congreso sino que esa proposición de ley etá en disposición de ser debatida y el PSOE "la puede tramitar en el próximo cupo". De hecho, ha subrayado que justo este 1 de diciembre se cumplen 30 días desde que el PSOE y Unidas Podemos la registraron en el Parlamento.

García Egea ha afeado al vicepresidente Pablo Iglesias sus declaraciones asegurando que si el PP no negocia no les va a quedar más remedio que seguir adelante con esa reforma judicial. A su entender, el líder de Podemos "usa mucho una fórmula caribeña", de forma que sino le gusta la ley, "en lugar de llegar a acuerdos, cambia la ley". "La ley está al servicio de Pablo Iglesias y no Pablo Iglesias al servicio de la ley", ha enfatizado.

A renglón seguido, ha defendido la iniciativa que ha presentado el PP en el Congreso para "reforzar la independencia de la Justicia", de forma que "ningún ex político pueda formar parte de las instituciones judiciales" en el plazo de los 10 años siguientes a dejar la actividad pública. "Si el Gobierno quiere avanzar en la despolitización de la Justicia lo tiene bien fácil, pero no quiere", ha apostillado.

PODEMOS Y LOS INDULTOS A LOS PRESOS DEL 'PROCÉS'

Para insistir en la idea de que Podemos debe quedar excluido de la negociación para renovar el CGPJ, el dirigente 'popular' se ha remitido a las palabras del propio Iglesias, que este lunes se mostró favorable a indultar a los presos independentistas "cuanto antes".

"¿Se ve claro ahora por que Podemos no puede estar en el pacto? ¿Se ve claro no? Iglesias no para de poner argumentos encima de la mesa que refuerzan la posición del PP. Un señor que está a favor del indulto cuando yo estoy en contra de que aquellos condenados por la Justicia puedan ser salvados a cambio de Presupuestos", ha explicado García Egea.

En esta línea, el secretario general del PP ha asegurado que la gran pregunta es si Pedro Sánchez está "pactando los indultos" a cambio de las cuentas públicas, o si el propio Iglesias esta "blanqueando" a los socios para luego poder concederlos.

"¿Qué pensará un señor al que le han condenado por una pena similar a las de los independentistas cuando ve que cuando alguien tiene poder se puede librar una pena y un señor que ha sido condenado por un juez ordinario no tiene la posibilidad de hablar al presidente del Gobierno? Esto es una pena", ha lamentado.

SIN PREOCUPACIÓN POR LA 'OPERACIÓN KITCHEN'

Por último, García Egea ha sido preguntado por si el PP está preocupado por la comisión de investigación sobre la 'Operación Kitchen', aprobada por el Pleno el pasado 1 de octubre, y que el PSOE pretende poner a funcionar antes de que acabe este año. "¿Me ve preocupado a mí? ¿No verdad? Estoy preocupado por la gente que lo está pasando mal", ha respondido.

En este contexto, el dirigente del PP ha explicado que lo que está "siento juzgado" no tiene "nada que ver" con la actual dirección del partido. "Asistimos a esto como a cualquier otro asunto", ha declarado García Egea, que ha querido criticar que tras el caso de los ERTE de Andalucía haya "dos ministras" que formaron parte del Gobierno de la Junta en el Consejo de Ministros.