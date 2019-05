García Egea dice que Casado seguirá al frente del PP los próximos cuatro años y pide el mismo tiempo que Aznar y Rajoy

Publicado 29/04/2019 15:27:05 CET

El secretario general del PP, Teodoro García-Egea, ha asegurado este lunes que el PP ha obtenido un resultado "muy malo" en las elecciones generales de este domingo y que a partir de ahora hay que hacer "autocrítica" pero ha rechazado la posible dimisión de Pablo Casado, después de que el partido haya perdido 68 escaños y 3,7 millones de votos. Dicho esto, ha cerrado filas en torno al liderazgo de Casado, subrayando que lleva solo nueve meses al frente del partido y necesita el mismo tiempo para ganar que han tenido sus antecesores en el PP y sus rivales políticos.

"Durante los próximos cuatro años, el líder de la oposición se llama Pablo Casado", ha afirmado rotundo García Egea en una rueda de prensa en la sede del PP, un día después de la derrota histórica del partido. Se trata de un mensaje dirigido tanto al líder de Cs, Albert Rivera, que quiere presentarse como líder de la oposición, como a los críticos del partido que puedan cuestionar su continuidad.

García Egea ha asegurado que Casado, que asumió las riendas del PP hace nueve meses en un congreso extraordinario, "necesita el tiempo que todo el mundo ha tenido" para llegar a ganar unas elecciones generales y que el suyo es un proyecto "a largo plazo". De esta forma, aludía a lo que ocurrió con sus antecesores, Aznar y Rajoy, que llegaron a Moncloa en sus terceras elecciones generales.

NO SE PUEDE COMPARAR CON LA ETAPA DEL BIPARTIDISMO

También ha indicado que "todos los líderes han tenido varias oportunidades" -en referencia también a sus adversarios políticos en las generales de este domingo, como Pedro Sánchez, Rivera o Pablo Iglesias--. En este punto, ha subrayado que Casado era el único candidato que se presentaba por primera vez, "y los proyectos necesitan tiempo en todos los ámbitos territoriales".

"Hay líderes que se han presentado hasta en cuatro ocasiones a esta elección y Casado es la primera. Hace nueve meses cogió el rumbo y hemos tenido nuestra primera oportunidad", ha enfatizado, para avisar de que la "fragmentación política" actual "impide comparar los resultados con "la etapa anterior del bipartidismo".

Después de que el PP pidiera la dimisión de Pedro Sánchez cuando en las generales de 2016 el PSOE bajó a 85 escaños, su peor resultado, García Egea ha indicado que las circunstancias del candidato socialista y de Pablo Casado "no son homologables". "Este es un proyecto a largo plazo", ha abundado, para descartar la dimisión del líder del PP. Además, ha recalcado que en estos nueve meses han conseguido "cosas importantes" como gobernar en la Junta de Andalucía después de 36 años de gobiernos del PSOE.

LA FRAGMENTACIÓN BENEFICIA A SÁNCHEZ

Aunque ha admitido que es "evidente" que el resultado del PP es "muy malo", ha resaltado que Casado goza de "amplia confianza" dentro del PP y que ahora la formación se concentra en trabajar por las municipales y autonómicas del 26 de mayo. "Hoy hemos hablado con total normalidad con los barones territoriales, los presidentes autonómicos y provinciales y también con algunos alcaldes. A partir de mañana, todos con la vista puesta en las autonómicas y municipales", ha agregado.

García Egea ha insistido una vez más en que la "fragmentación" del voto en el espacio de centro-derecha ha generado "una división que ha beneficiado claramente" a Pedro Sánchez, que podrá seguir cuatro años más en el Palacio de la Moncloa. Por eso, ha reiterado que Casado ofreció pactos preelectorales a Cs para ir juntos en el Senado.

"HACER AUTOCRÍTICA LÓGICAMENTE"

García Egea ha señalado que este martes se reúne el Comité Ejecutivo Nacional del PP, en el que podrán analizar las "cuestiones a mejorar" y "hacer autocrítica lógicamente". Además, ha revelado que este mismo lunes ya ha hablado con la mayoría de las organizaciones territoriales del PP porque el objetivo ahora, ha proseguido, debe ser ponerse a trabajar en las elecciones autonómicas y municipales que se celebran en menos de un mes.

El 'número dos' del PP ha indicado que España "no puede permitirse que de nuevo exista un voto dividido" en el centro-derecha, pero no ha querido dar pistas -a preguntas de la prensa-- si habrá un cambio de rumbo en la estrategia o se plantea hacer alguna oferta a sus adversarios políticos de Cs y Vox. De hecho, se ha limitado a señalar que su objetivo es "devolverle la ilusión" a esos ciudadanos que han decidido no votar al PP y apostar por un "proyecto aglutinador". En su opinión, lo que necesita España es "un PP fuerte" porque son la "única alternativa" a un Gobierno de Sánchez.

Además, y en clara alusión a Rivera, ha subrayado que el PP es primera fuerza en "más de 2.400 ayuntamientos", por lo que "no solo va a ser la oposición a Sánchez en el Congreso y el Senado" sino que será la oposición al PSOE "en toda España". "El PP es hoy el principal partido de la oposición", ha zanjado.

"EL PP SIEMPRE HA REPRESENTADO EL CENTRO"

Al ser preguntado si cree que el PP ha perdido apoyos por abandonar el centro político, García Egea ha indicado que el PP "siempre ha representado el centro y el centro derecha" y ha añadido que eso es lo que va a seguir haciendo. A su entender, el PP "depende de sí mismo para mirar al futuro" y van a cambiar "lo que haya que cambiar" para mirar al futuro "con optimismo".

El secretario general del partido ha señalado que hay votantes que ya venían "defraudados" con el PP y no han podido "reconducir esa situación". Sin embargo, ha reiterado que se ponen a trabajar para "aglutinar" a esa mayoría de centro-derecha que tuvo en sus filas "en su momento" y que haya "un voto útil, orgulloso e ilusionado". "Vamos a trabajar con autocrítica, rigor y seriedad para que los que se han ido vuelvan a un proyecto ilusionado", ha aseverado.