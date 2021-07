García Egea dice "no tener ni idea" que hacía Villarejo en Génova y que "en este momento" no han expedientado a Cospedal

Añade que el PP de Casado está centrado en construir una alternativa y que el excomisario "ni ha venido" ni es "bienvenido" a la sede

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmado este jueves no tener "ni idea" de lo que hacía el excomisario José Manuel Villarejo en la sede del partido de la madrileña calle Génova y ha recalcado que él no lo ha invitado "nunca". Además, ha señalado que "en este momento" el Comité de Derechos y Garantías del PP ha tomado la decisión de no abrir expediente a la ex ministra y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

El pasado martes, en su declaración como imputada ante el juez de la 'Operación Kitchen', Cospedal reconoció que se reunió varias veces con Villarejo en la sede de Génova, con la intención de que le contara lo que sabía sobre filtraciones a la prensa relacionadas con el PP y ella, si bien ha negado que le hiciera encargo alguno, desmarcándose del presunto espionaje al ex tesorero Luis Bárcenas.

Al ser preguntado en una entrevista en Antena 3 qué hacía el excomisario en la sede del PP nacional del PP y por qué se le invitaba, García Egea ha respondido: "Yo no tengo ni idea. Yo no le he invitado nunca. Con lo cuál, pues no tengo ni idea".

"Aquí no ha venido, desde luego", ha agregado después el 'número dos' de Pablo Casado, dejando así claro que el excomisario Villarejo no ha entrado en la sede del partido desde que él ocupa un despacho en Génova 13.

EL COMITÉ DE DERECHOS Y GARANTÍAS "INTERPRETA" LAS REGLAS DEL PP

Ante el hecho de que el PP no haya abierto expediente informativo a Cospedal, García Egea ha explicado que el partido cuenta con un Comité de Derechos y Garantías, tal y como recogen los Estatutos, que son los que "interpretan" esas reglas internas que aprobaron el Congreso del PP.

"Y en este momento, el Comité de Derechos y Garantías ha tomado esa decisión, pero en cualquier caso nosotros tenemos que trabajar por los españoles y, en ese sentido, puertas abiertas", ha manifestado.

García Egea ha subrayado que el PP quiere "seguir mirando al futuro" y "construyendo un proyecto" alternativo al de Pedro Sánchez. "Al margen de eso, la persona que usted pregunta aquí no ha venido ni ha estado ni por supuesto se le espera ni es bienvenida porque nosotros lo que hacemos es trabajar por España y por los españoles", ha resaltado, para añadir: ¿Usted me ha entendido no?, cuando la entrevistadora le ha dicho que esa respuesta le había sonado a las de Mariano Rajoy.

LA DECISIÓN DEL COMITÉ DE GARANTÍAS DEL PP

El pasado 4 de junio, el Comité de Derechos y Garantías difundió un comunicado en el que explicaba que había acordado no abrir expediente informativo a Cospedal tras su imputación en la 'Operación Kitchen' argumentando que la presunta conducta no resulta del "ejercicio de un cargo público o representativo".

La nota emitida aludía al artículo 22.1 de los Estatutos del partido, el que se refiere a "supuestos especiales del régimen sancionador a afiliados" y que señala que se sancionaría "en el caso de que un afiliado incurra en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público o representativo".