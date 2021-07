García Egea dice a Sánchez que la respuesta del Govern es "más malversación": "Si se paga un chantaje, se sigue pagando"

"¿Van a crear un fondo para pagar las multas de los españoles cuando estos incumplan la ley como han hecho los golpistas?", se pregunta

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha avisado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que la respuesta del Gobierno catalán a los indultos a los condenados por el 'procés' no ha sido "concordia" sino "más malversación" y ha recalcado que cuando se paga "un chantaje" se sigue pagando "hasta el infinito".

Así se ha pronunciado en la segunda jornada del curso que organiza la delegación del Grupo Popular del PPE en San Lorenzo de Escorial (Madrid) después de que la Generalitat haya creado un fondo de 10 millones para cubrir las finanzas de los investigados por el Tribunal de Cuentas.

Tras asegurar que la prosperidad "solo puede tener lugar al abrigo de la ley y del Estado de Derecho", el 'número dos' del PP ha afirmado que "lo propone el Gobierno de la Generalitat es la continuación del chantaje".

"Además los chantajes, y en este caso de los independentistas, siempre son así. Cuando se paga por primera vez, se continúa pagando hasta el infinito. Se pagó el chantaje con los indultos y se continúa pagando ahora con este fondo para que los condenados puedan tener un soporte económico", ha abundado.

García Egea ha resaltado que la respuesta de los independentistas a los indultos "no es concordia sino más malversación". "Esa es la respuesta que hoy nos ha dado el independentismo y, por tanto, yo me pregunto ¿Van a crear un fondo para pagar las multas de todos los españoles cuando estos incumplan la ley como han hecho los golpistas?", ha interpelado.

"SÁNCHEZ DEBERÍA DIMITIR Y CONVOCAR ELECCIONES"

A su entender, debajo de la "propaganda" si a Sánchez le queda "algo de principios", debería "dimitir y convocar elecciones" como le ha solicitado públicamente Pablo Casado, sometiendo así a "referéndum en esas elecciones la opinión de la ciudadanía sobre su continuidad o no".

En este sentido, ha subrayado que es el momento de que la ciudadanía opine si Sánchez "ha actuado conforme a lo que se comprometió" en la campaña electoral de 2019 o "ha quebrado todos los compromisos que le ataban con el pueblo español". A su juicio, debería poner su destino en manos de españoles para que estos se pronuncien en las urnas.

"Y como creemos en una España unida, defendemos el libre mercado que fomenta la riqueza y que es el baluarte de las libertades individuales, algo que el socialismo de hoy y de Pedro Sánchez no entienden", ha enfatizado.

VE AL PP COMO "ÚNICA ALTERNATIVA" AL "DESGOBIERNO"

Dicho esto, ha recalcado que Pablo Casado es la "única alternativa que tiene España a este desgobierno" y el PP es el "único proyecto viable" para hacer del país una de las economías "más importantes del mundo".

"No le ha importando al Gobierno de Sánchez que se hayan llevado por delante a 207.000 empresas y 323.000 autónomos en la crisis del Covid. Para ellos no hay fondo de garantía, como sí para los golpistas en Cataluña. Para ellos no hay soporte, no hay red", se ha quejado.

García Egea se ha mostrado convencido de que cuando Casado sea presidente habrá "menos asesores viviendo del Estado y más emprendedores" en España y ha criticado que España sea "el líder europeo de paro juvenil" con cuatro de cada 10 jóvenes sin empleo.

"A Sánchez solo le importa su capital electoral y Casado está preocupado por el capital social de España", ha aseverado, para añadir que la "cuenta atrás" del presidente del Gobierno "ha comenzado" y solo el líder del PP "puede vencerle".



