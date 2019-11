García Egea reivindica al PP como la alternativa y descarta una abstención a Sánchez

Publicado 11/11/2019 11:27:34 CET

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha manifestado este lunes que el PP es la alternativa de Gobierno tras las generales de este domingo. "Preferimos ser la alternativa a que España se quede sin alternativa", ha señalado.

"Sánchez es el que lidera la negociación y el responsable de lo que ocurra", ha subrayado García Egea en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, y ha descartado de plano que el PP se vaya a abstener ante una investidura de Sánchez.

"Somos incompatibles en programa y hay una desconfianza", ha resaltado García Egea para explicar que el PP no se va a abstener a una investidura de Sánchez. "No podemos abocar a España a tener un presidente en el que no confían ni sus socios", ha criticado, pues para el 'popular' la repetición de los comicios se ha tratado de "un plebiscito personal" y "un referéndum" hacia la figura de Sánchez.

Recalca que el PP no tiene "ninguna posibilidad de apoyar a Sánchez" y ha destacado que es "el único" que no ha conseguido llegar a un acuerdo durante las elecciones que ha vivido el país este año.

CRITICA LA LISTA MÁS VOTADA

Con todo, el dirigente del PP se ha mostrado "notablemente satisfecho" con el resultado electoral de su partido. García Egea ha criticado en que Sánchez plantee que gobierne la lista más votada ahora, ya que ha argumentado que en ciudades como Navarra, Castelldefels o Badalona no gobierna la lista más votada (PP).

"Sino hubiera vivido lo que he vivido con el PSOE me lo creería, pero yo he vivido el momento en el que nosotros le hemos pedido que deje gobernar en Navarra a 'Navarra Suma' -que no pacte con Bildu- y ahí está gobernando el PSOE con Bildu", ha afeado.

"Hoy deberíamos de estar hablando de que Sánchez no puede presentarse ante el Rey. Tuvo cuatro alternativas y se entregó a la labor de repetir las elecciones. Todos saben que desde abril ya pensaba repetir las elecciones para gobernar en solitario" ha afeado Egea tras ser preguntado si el PP seguiría siendo alternativa aunque haya que volver a las urnas.

Por otro lado, la vicesecretaria de política social de PP, Cuca Gamarra ha asegurado que ahora "no se trata de hacer elucubraciones", sino que toca esperar a que Sánchez "diga que quiere hacer".