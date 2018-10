García-Hernández, a los afiliados del PP: "El verdadero voto útil es el que sirve para renovar el partido"

Publicado 04/07/2018 22:49:18 CET

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Internacional del PP y candidato a presidir la formación, José Ramón García-Hernández, ha difundido un vídeo en las últimas horas de campaña en el que advierte a los afiliados del PP de la posibilidad de "equivocarse" con su voto. A su entender, el "verdadero voto útil es aquel que sirve para renovar el partido".

En la cinta, de poco más de un minuto y grabada delante del Congreso de los Diputados, García-Hernández recuerda a los militantes del PP que el partido vive este jueves en las votaciones de las primarias uno de esos "momentos cruciales" de su historia, de "una trascendencia mayor" de la que se pueden imaginar.

"Los medios de comunicación llevan demasiado tiempo diciendo al PP lo que tiene que hacer. Los medios de comunicación, de hecho, son parte de esa crisis que tiene el PP. Los medios te están diciendo que hay tres candidatos para este gran proceso y, sin embargo, va a darse la circunstancia de que solo dos pasen a esta segunda vuelta", ha manifestado.

En este sentido, ha apelado a los afiliados para que piensen bien su voto porque se pueden ver en la "paradoja" o "equivocación" de que acaben dando su voto a un candidato que no pase a esa segunda vuelta y que hará que el voto no sea útil. Sin embargo, cree que esos afiliados tendrán "una equivocación mayor" si no han votado por lo que creían y por lo que se afiliaron en su día al PP.

"Por eso yo necesito tu voto y te pido tu voto. El verdadero voto útil es aquel que sirva para renovar el partido y para tener una España mucho mejor. Tenemos que mejorar para ganar, cuento contigo", concluye García-Hernández, que ha recorrido España durante estos doce días de campaña presentándose como 'Joserra' y bajo el lema 'La fuerza de los principios'.