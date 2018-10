Girauta ironiza sobre la marcha de Anna Gabriel a un país "barato y discreto" como Suiza

Publicado 20/02/2018 12:23:14 CET

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha ironizado este martes sobre "el gesto de heroicidad" que ha demostrado la exdiputada de la CUP Anna Gabriel al marcharse a un país "barato y discreto" como Suiza: "Como buena antisistema", ha remarcado.

"Yo ya estoy emocionado con estos gestos de heroicidad que están dando los que tanto clamaban por llegar hasta el final de aquel golpe", ha señalado en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, tras ser preguntado por la decisión de Anna Gabriel de permanecer en Suiza y no acudir a declarar ante el Tribunal Supremo, donde está citada este miércoles como investigada en la causa que instruye el magistrado Pablo Llarena por el proceso independentista.

Girauta ha explicado que el caso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont --que se ha desplazado a Bruselas (Bélgica)-- es distinto al de la exdiputada antisistema porque aplicar una euroorden de detención en Suiza para proceder al arresto y entrega de Gabriel a España es más "difícil". Según ha comentado, este acuerdo no se aplica para países que no son miembros de la Unión Europea, como es el caso del país en el que está Anna Gabriel.

"ACTOS HEROICOS"

Del mismo modo, ha ironizado sobre las declaraciones de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, durante su comparecencia en el Tribunal Supremo en las que aseguró haber pedido a Puigdemont suspender el referéndum ilegal del 1-O. Para el diputado del partido naranja, la comparecencia de Rovira forma parte de esa "gesta de actos heroicos".

"Me parece tristísimo que la persona que empuja a Puigdemont para que no convoque elecciones anticipadas, por miedo a su horizonte penal, no solo se desmarque sino que diga que ella pidió que el 1-O se parara. Es asombroso", ha zanjado.