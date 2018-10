El Gobierno advierte a los independentistas catalanes: "si fueran inteligentes aprovecharían esta oportunidad"

Publicado 28/09/2018 14:11:57 CET

La ministra de Educación y Portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ha advertido hoy a los partidos independentistas de Cataluña al asegurar que "si fueran inteligentes" aprovecharían la oportunidad que les está brindando el Gobierno de Pedro Sánchez.

Celáa respondía así al ser preguntada por las declaraciones Joaquím Torra y el PDeCAT en las que afirman que no van a poner por delante el Ejecutivo de Sánchez de la autodeterminación o de los presos. El presidente de la Generalitat reaccionaba hoy de esta manera a la advertencia de Pedro Sánchez de que convocaría elecciones si los independentistas se empeñaban en priorizar el conflicto.

"Si las fuerzas soberanistas de Cataluña fueran inteligentes aprovecharían la oportunidad", ha espetado la Portavoz del Ejecutivo, quien considera que es el Gobierno catalán quien debe responder sobre "si quieren hablar de autogobierno o no, si quieren dialogar como este gobierno le dice dentro de la Ley o no, si quieren seguir avanzando en la resolución del conflicto catalán o no".

En su opinión, el camino emprendido por el Gobierno de Sánchez "está dando sus frutos, más allá de alegatos" y ha recordado los acuerdos de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales que se ha producido esta semana, en la que el Gobierno ha asumido pagar casi 1.500 millones de euros a Cataluña como "déficit inversor" o entregar más fondos para los Mossos d'Esquadra.

