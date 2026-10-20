El Gobierno "celebra" que el Supremo aplique la amnistía a Junqueras y otros líderes del 'procés'

El ministro de Agricultura, Luis Planas, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 20 de octubre de 2026, en Madrid (España- Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha aplaudido la decisión del Tribunal Supremo (TS) de aplicar la amnistía al exvicepresidente de Cataluña y dirigente de ERC, Oriol Junqueras y otros líderes del 'procés' aplicando el criterio del Tribunal Constitucional.

"No puede ser más que motivo de celebración", ha señalado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, minutos después de que el TS resolviese aplicar esta norma a Junqueras y a los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, dos años después de su entrada en vigor.

El Supremo tomó esta decisión después de que el Constitucional avalase perdonar también el delito de malversación, por el que habían sido condenados estos cuatro dirigentes independentistas.

Desde La Moncloa, Saiz ha aplaudido el fallo, reiterando que la ley de Amnistía aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez es "plenamente constitucional" y que respeta el derecho europeo. "Desde luego no podemos sino celebrar su aplicación en su totalidad", ha señalado.

A su juicio esta decisión da un espaldarazo a las políticas de apaciguamiento del Gobierno, primero con los indultos y posteriormente con la amnistía. "Es más convivencia y mejor aplicación de las políticas para mejorar la vida de la ciudadanía en Cataluña", ha señalado y por tanto es "motivo de celebración".

En la misma línea, fuentes gubernamentales recuerdan que todavía queda por aplicar la amnistía al expresidente catalán, Carles Puigdemont y a los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig, a quienes el Supremo ya ha levantado las órdenes de detención en aplicación del criterio del TC de amnistiar también el delito de malversación.

"PROYECTO DE CONVIVENCIA" EN CATALUÑA

En todo caso dan por culminada la mayor parte de este "proyecto de convivencia" en Cataluña y se muestran orgullosos de los resultados que ha tenido para rebajar la tensión social e institucional de esta comunidad con el resto de España.

Aplauden por tanto este nuevo paso dado por el Supremo para que Cataluña pueda por fin mirar al futuro, centrarse en otros asuntos como su proyección económica y dejar atrás un periodo marcado por el 'procés' y sus consecuencias judiciales y políticas.

Sobre el posible efecto que estas decisiones a favor de los líderes independentistas puedan tener en la campaña electoral del 29N, consideran que la actuación del Ejecutivo está ampliamente avalada por la ciudadanía en Cataluña y así se ha visto en los resultados electorales en esta comunidad en las últimas citas con las urnas.

Los socialistas recuperaron el Gobierno de la Generalitat con Salvador Illa y además fueron la fuerza más votada en las últimas elecciones generales y también en las europeas de 2024.