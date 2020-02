El Gobierno defiende su "obligación" de buscar soluciones para Cataluña y llama al PP a corregir su "miopía" sumándose

Álvarez de Toledo dice que la mesa con Torra supondrá la "rendición" de Sánchez ante los golpistas y el "entierro" de la izquierda

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha defendido este miércoles la "obligación" del Gobierno de Pedro Sánchez de buscar soluciones políticas para Cataluña "hasta la extenuación", y siempre en el marco de la Constitución, y ha llamado al PP a sumarse corrigiendo así su "miopía política".

De esta forma ha replicado Darias en el Pleno del Congreso a la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, quien la ha obviado durante toda su intervención, en la que se ha dirigido en todo momento a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, pese a no estar presente en el hemiciclo. Un gesto de "indiferencia" que la titular de Política Territorial le ha afeado por suponer, a su juicio, una "falta de educación". "La indiferencia no me afecta", ha comentado.

Álvarez de Toledo, que quería debatir con la vicepresidenta, ha subido a la tribuna para cargar contra la mesa de diálogo sobre Cataluña que los gobiernos de Pedro Sánchez y Quim Torra constituirán este mismo miércoles en Moncloa, una mesa que, a su juicio, no sólo supondrá la "rendición" del Ejecutivo ante los golpistas catalanes y la "traición" a la otra mitad de Cataluña --la constitucionalista--, sino que, además, traerá consigo el "entierro" de la izquierda española. "Esta tarde toca requiem por la izquierda española", ha sentenciado.

Y es que la 'popular' ha subrayado que en esa mesa se hablará de la autodeterminación, se negociará la "impunidad" de los presos del proceso independentista catalán y se "legitimará", por ende, los "delirios" del "presidiario" líder de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, y del presidente catalán, Quim Torra.

"Ustedes no dialogan con Cataluña, sino con los nacionalistas y contra los constitucionalistas. Esa mesa bilateral es el último acto del proceso de absorción del socialismo por el nacionalismo", ha dicho.

YA SE EXPLORÓ EL "INMOVILISMO" CON RAJOY

En su turno, la ministra ha recalcado a Álvarez de Toledo que la mesa de diálogo que arrancará este miércoles responde al "compromiso" del Gobierno de encontrar una solución "dialogada" a la crisis con Cataluña dentro de la ley después de más de una década de conflictos y de "inmovilismo" por parte de los gobiernos de Mariano Rajoy.

"¿Quién se va a oponer a dar una oportunidad al reencuentro? El camino que la Constitución consagra es explorar soluciones a través del diálogo entre representantes legítimamente escogidos", ha señalado Darias para pedir al PP que deje de poner "en tela de juicio" que las actuaciones del Gobierno no se ajustan al marco constitucional, como hace "machaconamente" desde que Sánchez llegó a Moncloa.

La ministra ha pedido a los 'populares' "altura de miras" y la misma "lealtad" que el PSOE ofreció en su día a Rajoy con este asunto porque, tras años de "inmovilismo" del PP, el Gobierno tiene la "obligación" de andar otro camino, el del diálogo. "No he visto tanta miopía política en tan poco tiempo", ha llegado a decir.

"SE PUEDE Y SE DEBE DERROTAR AL NACIONALISMO"

Tras escuchar a la ministra, Álvarez de Toledo ha ignorado su réplica y ha decidido aprovechar su segundo turno de palabra para dirigir un mensaje a los constitucionalistas de Cataluña, a los que ha querido dejar claro que el PP comparte su "angustia" y a los que ha pedido que no pierdan la esperanza "a pesar de lo que han soportado y lo que van a soportar".

Frente a quienes como el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, piden un "gesto" hacia los presos del procés, la dirigente 'popular' ha proclamado la necesidad de promover un "rearme político" del constitucionalismo catalán para ofrecer a la otra mitad de Cataluña "lo que nunca ha tenido". "Se puede y se debe derrotar al nacionalismo en las urnas porque detrás del proceso de mutación del socialismo en un amasijo identitario y de la mesa de diálogo subyace un sentimiento desgraciado", ha indicado.

En su réplica, la titular de Política Territorial ha insistido en que al Gobierno le gustaría que el PP quisiera formar parte de la solución a la crisis en Cataluña pero ha lamentado que sólo quiera "seguir formando parte del paisaje, o lo que es lo mismo, la nada".

"Se sienten superados por los acontecimientos y no saben cómo actuar", ha llegado a decir Darias, quien ha vuelto a reclamar al PP que vuelva a ser un partido "responsable y comprometido" con España y sus instituciones porque existen una "oportunidad" para el diálogo que el Ejecutivo va a "aprovechar". "No vale la resignación", ha proclamado.