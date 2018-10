El Gobierno dice que la "hipotética participación" de Kosovo en los Juegos del Mediterráneo no supondría reconocimiento

Publicado 13/02/2018 18:29:15 CET

Estudia impugnar los estatutos del COE por quitarle el voto al Gobierno y arrogarse el derecho a reconocer organizaciones

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asegura que "la hipotética participación" de deportistas de Kosovo en los Juegos del Mediterráneo que se celebrarán en junio en Tarragona no supondría "un reconocimiento implícito de ese territorio por parte del Reino de España" ni prejuzgaría "la posición de España sobre el Estatuto Internacional del territorio de Kosovo".

Así lo ha puntualizado el Ejecutivo en respuesta a una pregunta parlamentaria del portavoz de Exteriores de Ciudadanos, Fernando Maura, al hilo de la posible participación de Kosovo, al que España no reconoce como Estado, en los Juegos del Mediterráneo que se celebrarán entre el 22 de junio y el 1 de julio.

Eso sí, con esta respuesta, fechada a principios de enero, el Gobierno no aclara si Kosovo estará o no en esos Juegos. Este mismo martes, el director adjunto del COI, Pere Miró, ha afirmado en una entrevista en Rac1 que la entidad ha preguntado al Gobierno por los visados para los jugadores de Kosovo que se han inscrito en los juegos, y que no ha recibido respuesta.

Según ha explicado, tanto el Comité Olímpico de Kosovo como la organización de los Juegos han dicho al COI que el Gobierno español no está tramitando los visados, ha recordado la autonomía de la que disfruta el deporte y ha avisado a España de que puede haber consecuencias.

Por otro lado, en su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno desvela que, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), "está considerando la posibilidad de impugnar los Estatutos" del Comité Olímpico Español (COE) ya que, desde su reforma del pasado mes de marzo, ha dejado sin voto al propio CSD y al Ministerio de Exteriores.

Además, con esa reforma el COE se atribuye la facultad de reconocer a organizaciones deportivas afiliadas a federaciones internacionales no reconocidas por el Comité Olímpico Internacional, "en función de su acreditada implantación y arraigo en territorio español".

EL COE REFORMÓ SUS ESTATUTOS SIN CONVOCAR AL GOBIERNO

Maura había preguntado al Gobierno si estaba informado de esos cambios, precisamente en relación con la invitación a Kosovo. El Ejecutivo aclara al diputado que no tuvo ninguna participación en la reforma de los Estatutos del COE y desvela que éste no le convocó a la Asamblea correspondiente ni le permitió presentar alegaciones.

La reforma se aprobó el 1 de marzo de 2017, en una Asamblea Extraordinaria al que el COE no convocó ni al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ni al Consejo Superior de Deportes. El proyecto de reforma había recibido el visto bueno del Comité Ejecutivo del COE y del COI el 14 de diciembre de 2016.

Exteriores anunció alegaciones a la reforma, pero tanto el presidente del COE --Alejandro Blanco-- como su secretario --Víctor Sánchez-- afirmaron que no podían presentarse porque la entonces nueva titular de la Secretaría General Técnica de Exteriores no había sido "refrendada" por la Asamblea General del COE. Se trataba de Beatriz Larrotcha, actualmente subsecretaria del Ministerio.

Siempre según el relato del Ejecutivo, no pudo entonces presentar alegaciones "formalmente" así que presentó observaciones sobre los dos cambios que le preocupaban: el reconocimiento de federaciones que no sean parte del COI y la modificación sobre los representantes institucionales, que dejaba sin voto tanto al CSD como a Exteriores. Dado que esas observaciones no se tuvieron en cuenta, "el Gobierno-CSD está considerando la posibilidad de impugnar los Estatutos".

KOSOVO YA ES MIEMBRO DEL COI Y DEL CIJM

En todo caso, el Gobierno recuerda que los Juegos del Mediterráneo están organizados y son propiedad del Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos (CIJM), una ONG sin ánimo de lucro reconocida por el

Comité Olímpico Internacional, que reúne a los Comités Olímpicos Nacionales de los países ribereños del Mediterráneo reconocidos por el COI.

Kosovo es miembro tanto del COI como del CIJM. En el primero de ellos fue admitido el 9 de diciembre de 2014, y en la organización mediterránea el 30 de octubre de 2015.