El Gobierno dice que su 'no' al referéndum es "contundente" después de que Aragonès diese por hecho que lo aceptarán

Alegría elude comentar la decisión de Puigdemont de retirarse de la política si no es presidente



MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha reiterado que el Gobierno está en contra de la celebración de un referéndum de independencia y su posición es "clara y contundente", después de que el presidente catalán, Pere Aragonès, diese por hecho que lo terminarán aceptando igual que ocurrió con la amnistía.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes en La Moncloa, ha reiterado su negativa a esta iniciativa porque considera que no es positiva para Cataluña.

Aragonés puso el acento en señalar que el Gobierno también se oponía a la amnstía y la terminó concediendo, para asegurar que lo mismo ocurrirá con el referéndum. Ante estas declaraciones, la portavoz del Ejecutivo ha insistido en que se deben a la cercanía de las elecciones autonómicas en Cataluña.

"La semana pasada les decía que muchas intervenciones que vamos a poder escuchar durante estos días y estas semanas hay que incardinarlas dentro del proceso electoral que ya estamos viviendo en Cataluña", ha afirmado.

Además, la portavoz ha eludido valorar el anuncio de Puigdemont de que no se quedará en la oposición si no logra la presidencia de la Generalitat. "Sobre la decisión personal del señor Puigdemont, como de cualquier otro dirigente político, no tengo que hacer ninguna valoración. Máximo respeto a lo que cada uno decida en un futuro sobre su propia trayectoria política, faltaría más", ha señalado.

En esta misma línea, al ser interrogada sobre lo que propone el Gobierno a Puigdemont después de este anuncio, dice que el Ejecutivo a quien se dirige es al conjunto de los catalanes y ha defendido que llevan proponiendo medidas "para mejorar la convivencia" desde el "minuto uno".