El Gobierno evita afirmar que permanecerá en Moncloa para las Navidades de 2019

Publicado 14/12/2018 16:30:43 CET

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hasta tres ministros del Gobierno han evitado afirmar este viernes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez permanecerá en La Moncloa para las Navidades de 2019, a pesar de que se les ha preguntado expresamente si afrontan estos próximos festejos como los últimos para el Ejecutivo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, han comparecido ante los medios de comunicación la portavoz, Isabel Celaá, y los titulares de Fomento, José Luis Ábalos, y Economía, Nadia Calviño. Tan sólo Ábalos, que es a su vez secretario de Organización del PSOE, se ha permitido subrayar que "lo importante del tiempo no es su transcurso sino su aprovechamiento".

Mientras sus compañeras Celaá y Calviño esquivaban la pregunta directa y la portavoz proponía traer próximamente un balance de todas las medidas de gran impacto social que el Gobierno ha conseguido poner en marcha, Ábalos ha puesto en valor que el Ejecutivo aún conserva "capacidad para sumar" apoyos en el Parlamento.

Además, el ministro ha querido marcar diferencias con la etapa anterior del Gobierno de Mariano Rajoy que, a su entender, "administró, pero no gobernó".

"Tal es así que lo que nos hemos encontrado este Gobierno son muchísimas demandas como consecuencia de la no canalización de las mismas" por parte del equipo anterior, ha señalado Ábalos, que ha recordado cómo en su última etapa el Ejecutivo de Rajoy no presentaba apenas proyectos de ley ni reales decretos ley porque no tenía apoyos suficientes para sacarlos adelante.

Ábalos también ha querido defenderse de las críticas que acusan al Ejecutivo de abusar de la vía del real decreto ley porque estas medidas, para que permanezcan en vigor, han de ser convalidadas por el Congreso de los Diputados. En este sentido, ha reivindicado su Gobierno como el "más parlamentario" de los que ha habido.

El presidente Pedro Sánchez, que ha confirmado que remitirá al Congreso su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 a mediados de enero aún sin tener garantizados los apoyos suficientes para aprobarlos, está determinado a prolongar la legislatura todo lo que sea posible y, en caso de verse obligado a un adelanto electoral, su mirada está puesta en el otoño de 2019, según fuentes de su entorno.