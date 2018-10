Gobierno Madrid atribuye las críticas de Montoro a su "complicado" final de año, marcado por "amenazas y chascarrillos"

Publicado 26/12/2013 17:10:44 CET

Le recuerdan los últimos escándalos de Hacienda y el compromiso electoral del PP de bajar impuestos

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha enmarcado las declaraciones del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, sobre la Comunidad de Madrid en su "complicado final de año", que ha estado marcado por las "amenazas y chascarrillos" del ministro y que han afectado a los medios, al mundo de la cultura y parece que ahora "a temas internos del partido".

Victoria se expresaba así en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno preguntado por las declaraciones de Montoro, que en una entrevista al diario 'Expansión' ha afirmado que el Ministerio de Hacienda no es la "ventanilla" para que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se convierta en candidato de cara a las nuevas elecciones.

Así, ha enmarcado estas palabras en "un contexto de un final de año complicado con todos los escándalos que han salido con diferentes temas" como el de la Agencia Tributaria, y ha señalado que "a eso se suman las amenazas y chascarrillos permanentes durante el año, que han afectado a medios de comunicación, el mundo de la cultura y ahora parece que a temas internos del partido".

"PREOCUPACIÓN" POR QUIEN NO CUMPLE EL PROGRAMA Y SUBE IMPUESTOS

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha asegurado que los madrileños tienen la "tranquilidad" de que tienen un Gobierno regional que cumple su programa electoral, baja impuestos, cumple los objetivos de estabilidad presupuestaria de déficit presupuestaria y "que antepone los intereses generales de los madrileños a cualquier tipo de interés partidista".

"En todo caso pueden mostrar su preocupación por quienes no cumplen el programa electoral, no cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria o de déficit o que no cumplen con el programa en cuanto a la bajada de impuestos que, desgraciadamente, durante este año se han visto aumentados en alguna ocasión; o que insisten en esas políticas fiscales al alza intentando la puesta en marcha de unos impuestos, en el caso de Madrid, el Impuesto de Patrimonio, que ya garantizamos que no se aplicará", ha destacado a renglón seguido.

Victoria ha indicado que en Madrid se ha salido de la recesión y ha señalado que a pesar de que aún queda para salir de la crisis, se están aplicando políticas fiscales a la baja que "han garantizado que en Madrid sea la comunidad en la que más se recauda para Madrid y la solidaridad de todos los españoles y comunidades autónomas".

"De ahí que al señor ministro de Hacienda le reclamemos una financiación justa con los madrileños, que no castigue a los servicios públicos y a la Comunidad y que no entendamos esos acuerdos del ministro de Hacienda con otras comunidades autónomas, y en concreto, con Cataluña y que esa generosidad con Cataluña no la tenga con los madrileños", ha apuntado

NO ENTIENDEN "MUCHAS VECES" LAS AFIRMACIONES DE MONTORO

El portavoz de la Comunidad ha insistido en que Madrid ha salido de la recesión "gracias a políticas fiscales a la baja" y es que ha recordado que "el programa del PP reconoce este principio como básico". De hecho, se ha remitido a la cena que los populares celebraron hace unos días en Collado Villalba, donde, según ha asegurado, el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, dijo que a él "no le gustan las subidas de impuestos y por lo tanto, las bajará".

"Por tanto, es verdad que no entendemos muchas veces algunas afirmaciones del ministro de Hacienda, que lo que pretenden y estimulan es las subidas impositivas", ha asegurado, donde ha dicho que así se ha visto en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde Madrid "se ha visto perjudicada por unas modificaciones al sistema de financiación autonómica".

"Nosotros creemos que esas políticas que estimulan la exigencia de nuevos impuestos, como esos estudios sobre impuestos bancarios o la aplicación del impuesto sobre el Patrimonio, perjudican a Madrid", ha remachado.

A este respecto, Victoria ha dicho que Madrid " ya está perjudicada por sistema socialista que el ministro de Hacienda se ha negado a modificar y en cambio, sí ha modificado para cubrir las necesidades presupuestarias de otras comunidades como Cataluña".

Así, ha asegurado que "no existe maltrato por parte del Gobierno de la Nación", pero ha matizado que "otra cuestión es que consideran que el Ministerio de Hacienda "no está siendo lo diligente" que les gustaría en cuanto a esas modificaciones del sistema de financiación" que evitarían que Madrid contara en 2014 con 1.300 millones de euros menos.