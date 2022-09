El Gobierno no manda representación al examen del Estado de derecho en España por subcomisión de la Eurocámara

Cs critica la "falta de calidad democrática" del Ejecutivo de Sánchez

BRUSELAS, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del Parlamento Europeo para vigilar la democracia, el Estado de derecho y los Derechos Fundamentales en la Unión Europea examinará este jueves la situación en España, en una sesión a puerta cerrada en la que no habrá representación del Gobierno a pesar de que los eurodiputados solicitaron la presencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop.

La comisión europarlamentaria de Justicia, Libertades Civiles e Interior (LIBE) creó la pasada legislatura este grupo --con catorce eurodiputados de todas las familias políticas-- para examinar los riesgos democráticos en Malta y Eslovenia tras el asesinato de periodistas en estos dos países, aunque su mandato se ha prorrogado para ampliar también el examen al resto de Estados miembro.

En este contexto, será España el primer país sobre cuya salud democrática se debatirá desde que la Comisión Europea publicara el pasado julio su evaluación anual sobre la situación en cada Estado miembro.

La sesión será a puerta cerrada y no habrá representación del Gobierno a pesar de que los eurodiputados solicitaron la presencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien ha declinado la invitación, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias y del Gobierno.

Sí acudirán al diálogo con los eurodiputados representantes de la Comisión Europea, de una asociación de jueces española y de la Comisión de Venecia, este último órgano consulto del Consejo de Europa, que no forma parte de las instituciones de la UE pero cuyos estándares asume el Ejecutivo comunitario.

Desde el Ministerio de Justicia precisan que la ministra no puede asistir a esta convocatoria, pero que está abierta a acudir en otra fecha a la comisión LIBE de la que depende este grupo de control.

La ausencia de la ministra, no obstante, no aplazará el examen de la salud democrática en España porque el mandato para realizar este control es de la subcomisión parlamentaria y no de la comisión LIBE, cuyas sesiones son públicas a diferencia de la puerta cerrada que se impondrá este jueves.

La vicepresidenta de LIBE y eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, ha criticado la "falta de calidad democrática" del Gobierno de Pedro Sánchez y afeado su "falta de compromiso" con los mecanismos europeos de salvaguarda de la democracia.

"El hecho de que Moncloa no mande a ningún representante no ayuda a las instituciones europeas a disolver sus preocupaciones sobre aspectos como la independencia del poder judicial, el derecho a la justicia efectiva o la lucha contra la corrupción en nuestro país", ha dicho Pagazaurtundúa en un comunicado.

Tras la discusión sobre España en la sesión de septiembre, el grupo europarlamentario analizará también a puerta cerrada el caso de otros países miembro a lo largo de los próximos meses, incluidos Eslovenia en octubre, Francia en noviembre y Bulgaria en diciembre.

El objetivo de estos debates es evaluar la situación del Estado de derecho en cada Estado miembro e identificar posibles amenazas y el grupo podrá más adelante proponer a la comisión de Justicia e Interior de la Eurocámara tomar iniciativas como organizar misiones a los países, celebrar audiencias parlamentarias o proponer resoluciones e informes al pleno.

En análisis anual publicado el pasado julio, Bruselas consideró una "prioridad" que en España se desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y reclamó que "inmediatamente después" de tal renovación se iniciara la reforma que permita que los siguientes nombramientos de este órgano de gobierno los realicen los propios jueces, en línea con los estándares europeos.

En el caso de España, además de sobre el CGPJ, el Ejecutivo comunitario volvió a poner el foco en la preocupación con la que observa la independencia del Ministerio Fiscal con respecto al Gobierno, aunque se hayan adoptado "enmiendas dirigidas a una mayor transparencia en las relaciones" entre ambos.