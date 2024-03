El Gobierno recuerda a los letrados del Senado que la constitucionalidad de la Amnistía la decide el TC

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha señalado que la constitucionalidad de la Ley de Amnistía la determinará el Tribunal Constitucional (TC), después de que en la víspera los letrados del Senado afirmasen en un informe que la norma es contraria a la Carta Magna y una reforma encubierta de la misma.

Alegría ha afirmado que respeta el informe pero a continuación ha dejado claro que corresponde al TC decidir si la ley va en línea con la Constitución o no. "Es muy importante recordar y aclarar esto", ha apuntado.

Además, ha indicado que la posición del Gobierno sobre la Ley de Amnistía "es idéntica a la que tiene Europa" y, a juicio de la portavoz, así lo trasladó el informe de la Comisión de Venecia, un organismo dependiente del Consejo de Europa.

Sin embargo, los periodistas le han hecho notar que ese informe también pone pegas a la ley, critica el procedimiento de urgencia, dice que ha provocado una profunda división en la sociedad española y reclama que se acote el ámbito de acción de la misma.

Alegría ha respondido que el dictamen "avala claramente la ley" porque dice que no afecta al principio de igualdad, no afecta a la separación de poderes porque la última palabra la tendrán los jueces y también que no es necesaria una reforma constitucional para aprobarla porque se puede hacer con una ley orgánica. El informe lo que dice es que sería deseable una mayoría cualificada más amplia a la absoluta.

Finalmente ha señalado que el informe también sugería un mayor consenso en la aprobación de la norma y por tanto ha vuelto a aprovechar para pedir al PP --que fue quien pidió el informe de la Comisión de Venecia, según ha recordado-- que apoye esta ley que considera necesaria "para iniciar una nueva etapa de reconciliación con Cataluña".