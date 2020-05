El Gobierno sólo negociará con los partidos cuestiones sanitarias si pide una sexta prórroga

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha advertido este martes a los partidos políticos de que no piensa negociar con ellos nada que se salga del ámbito sanitario en el caso de que decida solicitar al Congreso de los Diputados autorización para una nueva prórroga del estado de alarma, un mensaje que el Ejecutivo ya ha trasladado directamente a los grupos.

Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que no ha adelantado si efectivamente el Gobierno terminará solicitando esa prórroga o no, porque se trata de una decisión que depende en exclusiva, ha dicho, de "los indicadores sanitarios".

Ahora bien, si se confirma como imprescindible prorrogar la alarma, la ministra ha dejado claro que el Ejecutivo no piensa renunciar "al único instrumento" del que dispone para luchar contra el virus.

EVITAR PACTOS COMO EL DE BILDU

La advertencia llega después de que la quinta prórroga del estado de alarma, que cubre hasta el 7 de junio, se aprobase en la Cámara Baja la semana pasada con más votos en contra que nunca y después de que el PSOE se viese forzado a firmar con Bildu el compromiso sobre la derogación 'íntegra' de la reforma laboral, promesa de la que el PSOE se desdijo unas horas después de haberse hecho público el polémico acuerdo negociado bajo la presión de que la votación no saliera adelante, ya que el PNV no confirmó su apoyo hasta el mismo día de la votación.

El aviso de Montero va dirigido en especial a formaciones que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez y que se han pasado al 'no' en las últimas votaciones de prórroga del estado de alarma, como es el caso de ERC y Compromís, que no consiguieron arrancarle al Gobierno el compromiso de retomar la mesa de diálogo sobre Cataluña, en el caso de los primeros, ni de mejorar la financiación de la Comunidad Valenciana, en el caso de los segundos.

Montero sí ha indicado que el Gobierno mantiene "realmente vivos" los compromisos que adquirió para garantizarse la investidura de Pedro Sánchez y ha arremetido contra la estrategia del PP de Pablo Casado, al que el Ejecutivo ve instalada "en el no a todo", independientemente de lo que se le proponga.

La ministra ha pretendido poner el acento en la contradicción que supone, ha dicho, que Casado se muestre en contra de seguir prorrogando el estado de alarma y se oponga también ahora cuando el presidente Sánchez plantea la posibilidad de que la alarma se levante antes en unos territorios que en otros.

En opinión de Montero, actitudes como ésta demuestran que la estrategia del PP se reduce a "no reconocer" e intentar "tumbar al Gobierno legítimo de España". "La derecha de este país lleva muy mal la constitución de gobiernos que no sean de su color político", ha abundado la portavoz, que ha añadido que al Gobierno le preocupa la salud de los ciudadanos y que no haya contagios, y no le inquietan en cambio las protestas que otros, en alusión al PP, animan.