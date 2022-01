Gobierno Vasco dice que la familia de Ordóñez tiene derecho a saber si 'Antza' participó en el asesinato del concejal

Zupiria advierte que no se puede "blanquear nuestra historia" y pide a todos "otra actitud"

BILBAO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado que la familia de Gregorio Ordóñez tiene derecho a saber si el exjefe de ETA Mikel 'Antza' participó en el asesinato del concejal donostiarra y ha advertido que no se puede "blanquear nuestra historia".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el también consejero de Cultura se ha referido a la declaración de un centenar de escritores y editores vascos para pedir que no se impute a Antza por el asesinato del exconcejal del PP Gregorio Ordóñez.

Tras considerar que se está asistiendo "a una especie de blanqueo de algunas personas y actuaciones", Zupiria ha situado entre ellas el hecho de que el exministro Rodolfo Martín Villa "se postule para blanquear" su actuación por los hechos del 3 de marzo de 1976 de Vitoria.

También ha ubicado en este contexto la iniciativa de algunos escritores con el exjefe de ETA 'Mikel Antza' y la de EH Bildu en las Juntas de Gipuzkoa para que se conceda la Medalla de Oro de Gipuzkoa a 'Txillardegi', escritor y fundador de ETA.

"No podemos blanquear nuestra historia. Vivimos un momento en que se desentierra a personas fusiladas en el cementerio de Begoña, no conseguimos aclarar los hechos del 3 de marzo y hay toda una historia de crímenes de ETA que no se han aclarado", ha indicado, para añadir que "todos debiéramos tener otra actitud".

A su juicio, Mikel 'Antza' debe tener la "libertad creativa que necesite para desarrollar su trabajo literario", pero la familia de Gregorio Ordóñez tiene "derecho a saber si él intervino o no en su asesinato".

"Ante unos escritores que han solicitado libertad creativa está el derecho de la viuda y del hijo de Gregorio Ordóñez para conocer a qué se debió su asesinato, cómo se produjo y quién lo ordenó", ha resaltado.

LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

Respecto a la Ley de Memoria Histórica y el error del Ejecutivo de enviar al Parlamento un borrador equivocado en lugar del proyecto final, Zupiria ha reconocido que se ha dado un "procedimiento interno de la administración que ha fallado".

"Los efectos prácticos de este error en el Parlamento creo que no son tan gordos", ha defendido, para añadir que no hay por ello ningún motivo para que la ley no salga adelante.