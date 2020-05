Gobierno vasco quita valor al pacto PSOE-UP-Bildu porque no establece normativa alternativa y es como no decir nada

Se muestra sorprendido por el cambio radical de la IA al hacer política en Madrid cuando ha acusado al PNV de "traidor y claudicante" por ello

BILBAO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha quitado valor al acuerdo de PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu porque no establece normativa que sustituya a la reforma laboral que se pretende derogar y, por tanto, "es como no decir nada", y supondría, en todo caso, "la ley de la selva", con una situación "infinitamente peor para los trabajadores".

Además, se ha mostrado sorprendido por el cambio "radical" de la coalición soberanista al hacer política en Madrid, cuando ha acusado, durante años, al PNV de "traidor con Euskadi, español y claudicante" por ello.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Erkoreka se ha referido al contenido del acuerdo, asegurando que no sabe cuál es el alcance, sobre todo, porque hay opiniones contradictorias al respecto entre los partidos que lo han suscrito. "Unos dicen que hay acuerdo, otros dicen que no lo hay, otros dicen que tiene un alcance y contenido determinado, otros dicen que es distinto al que se atribuye", ha manifestado.

En todo caso, ha dicho que, si uno se atiene a la "literalidad de lo pactado", no se sabe "exactamente lo que se ha pactado". A su juicio, si se dice que se apuesta por una derogación íntegra de la reforma laboral,

"pero no se dice nada" sobre la nueva normativa que la sustituirá, "y no se dice nada a propósito de eso", se crea un "vacío normativo".

"Se deroga lo que está y se crea un vacío normativo, que es infinitamente peor para los trabajadores porque, entonces, es la ley de la selva y el empresario hace lo que quiere. Aquí no se da ninguna pista sobre el régimen que se establecerá en sustitución de la normativa que se deroga. Por lo tanto, es como no hacer nada", ha asegurado.

A su juicio, la normativa que se pueda establecer, que supone no será "ese vacío normativo que sería la ley de la selva, podría ser la anterior a 2012 que, a su vez era, ya fruto sucesivas reformas restrictivas, algunas adoptadas en la época de Rodríguez Zapatero, o podría ser otra alternativa que habría que negociar con sindicatos y patronal".

"Pero, de esto no se dice absolutamente nada. Por tanto, decir que se deroga íntegramente solo, sin decir nada a propósito de la normativa que sustituirá a la que se deroga, es como no decir nada. Nos dejan en el aire", ha manifestado.

A su juicio, lo que pretendía con esto era "articular un mensaje con un objetivo exclusivamente comunicativo, y han conseguido que los focos de la atención pública se centren ahí durante un tiempo, un par de días, pero luego habrá que ver en qué se materializa todo esto y dónde se materializa". En todo caso, cree que esto no ayuda a la estabilidad y tranquilidad.

EL CAMBIO "RADICAL" DE EH BILDU

Josu Erkoreka ha admitido que a él, que estuvo durante trece años en el Congreso de los Diputados, le ha sorprendido que EH Bildu haga ahora "políticas en Madrid", cuando el PNV ha sufrido siempre "una campaña intensiva por parte de la izquierda abertzale", mediante acusaciones de "traidores, españoles y claudicantes, por ser nacionalistas vascos y hacer política Madrid".

"Ahora resulta que todo esto se ha transformado de una forma tan radical, que ellos pretenden hacer en Madrid lo que nosotros hemos hecho toda la vida, que es alcanzar acuerdos en beneficio de la sociedad vasca", ha manifestado.

El portavoz del Ejecutivo vasco ha insistido en que no deja de sorprenderle que "esto se haya normalizado" porque, cuando era diputado, vivió en su propia persona "el acoso y las campañas mediáticas" en las que se les llamaba "claudicantes y traidores a Euskadi".